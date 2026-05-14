Леса Бурятии будут патрулировать беспилотники

Для Для лесников Бурятии накануне были закуплены квадрокоптеры российского производства. С их помощью исследуют территорию и используют при тушении лесных пожаров.

С воздуха намного быстрее получается определить площадь пожара, оперативно расставить людей и технику, видеть движение пламени и не допустить масштабного распространения. Помимо этого, летательные аппараты помогали выводить людей из опасных участков.

- Работа лесных пожарных сопряжена с серьёзными рисками. Зачастую нам приходится спасать не только лес, но и собственные жизни. Предугадать движение огня бывает сложно из-за меняющегося направления ветра, горного рельефа и других факторов. Беспилотники выступают нашим глазами. Уже неоднократно мы смогли ликвидировать возгорания на малой площади благодаря современным технологиям, - рассказал начальник отдела охраны, защиты лесов Республиканского агентства лесного хозяйства Александр Белоусов.

Все 37 лесопожарных станций Бурятии снабжены беспилотниками «Геоскан». Сотрудники прошли необходимое обучение, могут управлять БПЛА и расшифровывать снимки.

Фото:

