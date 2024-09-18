Присоединяйся к своим!

Сотни граждан нашей республики еженедельно обращаются в пункты отбора на военную службу по контракту. Один из обратившихся – Николай. В прошлом – водитель на большегрузной карьерной технике и автомеханик на СТО, но с детства мечтает управлять танком.

После подписания контракта, Николая зачислили в танковую роту на должность механика-водителя танка. Большой опыт работы, соответствующее образование и любовь к технике позволили военнослужащему за короткие сроки изучить устройство двигателя и вооружение танка Т-80. Сейчас на танкодроме он активно оттачивает навык управления боевой машиной.

Николай признается, что поступил на военную службу по контракту в ряды Вооруженных Сил РФ по личным убеждениям и надеется внести свой вклад в победу в ходе проведения СВО.

«Я хотел доказать себе, что я могу», – отмечает Николай.



Чтобы заключить кoнтpaкт, нужно oбpaтитьcя в пункт отбора нa военную службу пo кoнтpaктy или военкомат пo мecтy жительства. Заявку также можно подать нa caйтe cлyжбaпoкoнтpaктy.pф или чepeз элeктpoнный cepвиc для записи нa службу пo кoнтpaктy нa пopтaлe гocycлyг.

Требования относительно возраста: от 18 лет.

Состояние здоровья: определяется на медицинском осмотре в военном комиссариате.

Срок контракта: один год, три года или пять лет.

Для поступления на военную службу по контракту необходимо обратиться в пункт отбора на военную службу по адресу город Улан-Удэ, улица Боевая, дом 7А, телефоны: 8 (3012) 33-42-67, 8 (3012) 33-48-31 или в военкомат по месту жительства.

Заявку также можно подать на сайте службапоконтракту.рф или через электронный сервис для записи на службу по контракту на портале госуслуг.

Государственный фонд «Защитники Отечества» обеспечивает комплексное сопровождение ветеранов СВО и членов их семей по принципу «одного окна». Он расположен по адресу: Республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица Трубачеева, дом 61А. Телефон 8 (3012) 37-99-95.

Денежные выплаты

● Единоразово – 400 000 рублей (при заключении кoнтpaктa o пpoxoждeнии военной службы нa cpoк нe мeнee гoдa),

● Выплата oт Бурятии – 200 000 рублей.

Участники специальной военной операции получают денежное довольствие в соответствии с воинским званием и должностью. Минимальные суммы в месяц:

● 204 000 рублей – стрелок (рядовой),

● 232 000 рублей – командир отделения (сержант),

● 242 000 рублей – заместитель командира взвода - командир отделения (сержант),

● 3 481 руб. – ежемесячная доплата для ветеранов боевых действий.

Для участников специальной военной операции также предусмотрены дополнительные выплаты:

● 8 000 рублей – за каждый день участия в активных наступательных действиях,

● 50 000 рублей – за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов,

● от 50 000 рублей – за захват или уничтожение вооружения или военной техники противника.

Социальные льготы и гарантии

Контрактнику:

● Возможность приобрести жилье за счет Минобороны через накопительно-ипотечную систему,

● Служебное жилье или компенсация за наем,

● Бесплатное обследование, лечение и реабилитация в военно-медицинских учреждениях,

● Страхование жизни и здоровья,

● Двухнедельный оплачиваемый отпуск не реже одного раза в полгода,

● Военная пенсия после 20 лет службы,

● Единовременная денежная выплата от Бурятии на улучшение жилищных условий для лиц из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, принимающих участие в СВО (сертификат),

● Ежемесячная денежная выплата в размере среднего заработка работника по последнему месту работы органов госвласти и местного самоуправления в Республике Бурятия, подведомственным им учреждениям и организациям,

● Бесплатное социальное обслуживание на дому военнослужащим, принимавшим участие в СВО, признанным инвалидами вследствие военной травмы, и членам семей погибших военнослужащих,

● Бесплатная юридическая помощь;

● Освобождение от уплаты транспортного налога на два года;

● Освобождение от уплаты аренды республиканского имущества в Бурятии, в том числе земельных участков всех категорий военнослужащих, в период прохождения службы и в течение 90 дней после ее окончания.

Семье:

● Путевки в лагеря отдыха для детей,

● Квоты для обучения детей в вузах,

● Оплата за счет средств бюджета Республики Бурятия полной стоимости обучения по образовательным программам государственных образовательных организациях высшего образования на детей участников СВО, погибших или получивших инвалидность 1 группы,

● Льготы для студентов, чьи родители являются участниками СВО (матпомощь, снижение стоимости платного обучения, обеспечение места в общежитии, предоставление горячего питания в соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия),

● Зачисление детей в республиканские государственные и муниципальные дошкольные и общеобразовательные организации во внеочередном порядке,

● Сокращение продолжительности рабочего дня на один час, с сохранением заработной платы за полный рабочий день, женам участников, находящихся в зоне проведения СВО,

● Освобождение участников СВО и членов их семей от платы при въезде в особо охраняемые природные территории республиканского значения.





Фото: Правительство Республики Бурятия.







