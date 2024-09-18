Общество 18.09.2024 в 14:56

Жителям Бурятии официально разрешили ходить в лес

Решение о снятии ограничений приняли накануне
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Текст: Елена Кокорина
Жителям Бурятии официально разрешили ходить в лес

В официальных источниках рассказали, что в Улан-Удэ сняли ограничение на пребывание горожан в лесах.

Решение о снятии запрета приняли согласно распоряжению Администрации города Улан-Удэ «О снятии ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств и проведения определенных видов работ в лесах городского округа «город Улан-Удэ» и стабилизацией лесопожарной обстановки на территории города.

- Ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств и проведения определенных видов работ в местных лесах утратило силу с 15 сентября, - комментируют в мэрии города.

О нарушениях лесного законодательства, лесных пожарах, необходимости проведения аварийно-спасательных работ можно обратиться по телефонам 20-44-44 или 21-29-72.

Фото: Елена Кокорина

 

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