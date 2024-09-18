Жителям Бурятии официально разрешили ходить в лес

В официальных источниках рассказали, что в Улан-Удэ сняли ограничение на пребывание горожан в лесах.

Решение о снятии запрета приняли согласно распоряжению Администрации города Улан-Удэ «О снятии ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств и проведения определенных видов работ в лесах городского округа «город Улан-Удэ» и стабилизацией лесопожарной обстановки на территории города.

- Ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств и проведения определенных видов работ в местных лесах утратило силу с 15 сентября, - комментируют в мэрии города.

О нарушениях лесного законодательства, лесных пожарах, необходимости проведения аварийно-спасательных работ можно обратиться по телефонам 20-44-44 или 21-29-72.

Фото: Елена Кокорина