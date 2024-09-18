Сотрудник УФСИН Бурятии стал Почетным донором России

Сотруднику УФСИН России по Республике Бурятия Максиму Табиханову вручили звание «Почетный донор России».

На торжественной церемонии награждения главный врач Марина Бутуханова и заведующая организационно-методическим отделом Валентина Зеленцова поздравили семерых доноров Бурятии, удостоенных почётного звания. Они вручили им соответствующие удостоверения и нагрудные знаки, а также благодарственные письма за поддержку донорского движения.

Максим Анатольевич служит в уголовно-исполнительной системе 14 лет, а сдает компоненты крови на протяжении 22 лет.

По словам руководства станции переливания крови, сегодня они пополнили большую донорскую семью Службы крови Бурятии. На сегодняшний в Бурятии зарегистрировано 2559 Почетных доноров России.

«Почетный донор России» – нагрудный знак, учрежденный правительством Российской Федерации, выражающий признание государством благородного вклада гражданина в развитие добровольного и безвозмездного донорства крови и её компонентов в России.

Фото: УФСИН России по Бурятии