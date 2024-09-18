Общество 18.09.2024 в 16:40

Сотрудник УФСИН Бурятии стал Почетным донором России

Всего в Бурятии зарегистрировано более 2,5 тысяч почетных доноров
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Сотрудник УФСИН Бурятии стал Почетным донором России

Сотруднику УФСИН России по Республике Бурятия Максиму Табиханову вручили звание «Почетный донор России».

На торжественной церемонии награждения главный врач Марина Бутуханова и заведующая организационно-методическим отделом Валентина Зеленцова поздравили семерых доноров Бурятии, удостоенных почётного звания. Они вручили им соответствующие удостоверения и нагрудные знаки, а также благодарственные письма за поддержку донорского движения.

Максим Анатольевич служит в уголовно-исполнительной системе 14 лет, а сдает компоненты крови на протяжении 22 лет.

По словам руководства станции переливания крови, сегодня они пополнили большую донорскую семью Службы крови Бурятии. На сегодняшний в Бурятии зарегистрировано 2559 Почетных доноров России.

«Почетный донор России» – нагрудный знак, учрежденный правительством Российской Федерации, выражающий признание государством благородного вклада гражданина в развитие добровольного и безвозмездного донорства крови и её компонентов в России.

 

Фото: УФСИН России по Бурятии

Теги
донорство Бурятия

Все новости

Жители Бурятии могут оплачивать услуги на портале МФЦ без комиссии
18.09.2024 в 17:31
Закаменский район в Бурятии накрыло снегом
18.09.2024 в 17:31
Владимир Павлов: «Наше образование – их труд»
18.09.2024 в 17:16
В центре Улан-Удэ передвинули остановки
18.09.2024 в 17:12
В центре Улан-Удэ построят три многоуровневых паркинга
18.09.2024 в 16:58
Сотрудник УФСИН Бурятии стал Почетным донором России
18.09.2024 в 16:40
25 воспитанников центра «Добрый» в Кяхтинском районе обрели семьи
18.09.2024 в 16:26
Алиментщика в Бурятии сопроводили в колонию под конвоем
18.09.2024 в 16:05
Погибшему герою СВО поставили памятник в районе Бурятии
18.09.2024 в 15:38
Золотую осень в районах Бурятии резко сменил снежный минус
18.09.2024 в 15:19
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 сентября

Читайте также
Жители Бурятии могут оплачивать услуги на портале МФЦ без комиссии
Можно оплачивать все услуги, кроме ЖКХ
18.09.2024 в 17:31
Закаменский район в Бурятии накрыло снегом
Фото наступающей зимы поделились местные госинспекторы
18.09.2024 в 17:31
Владимир Павлов: «Наше образование – их труд»
Бурятский республиканский педагогический колледж отметил 100-летие со дня основания
18.09.2024 в 17:16
В центре Улан-Удэ передвинули остановки
Их заприметили деревянным настилом и жёлтой «зеброй»
18.09.2024 в 17:12
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru