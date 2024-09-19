Неопытный водитель в Улан-Удэ сбил двух школьниц

Вчера днем, 18 сентября, на пешеходном переходе в Улан-Удэ произошел наезд на двух школьниц. Виновником оказался неопытный водитель.

- Днем в Улан-Удэ 19-летний водитель автомобиля «Тойота Виш» со стажем вождения один год совершил наезд на двух девочек на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Комсомольской. В результате ДТП 13-летняя и 16-летняя школьницы были доставлены в медицинское учреждение, - рассказали в ГИБДД республики.

После осмотра и оказания врачебной помощи девочек отпустили домой на амбулаторное лечение.

Фото: ГИБДД РБ