Установка антивируса обошлась жителю Бурятии в 450 тысяч рублей

Житель Иволгинского района Бурятии потерял 450 тысяч рублей, установив по указке мошенников программу антивируса на свой телефон. Аферисты убедили 44-летнего мужчину в том, что его деньгам угрожает опасность.

- Поздним вечером 17 сентября через мессенджер ему позвонила незнакомка, которая представилась «сотрудником банка». Она сообщила о подозрительной операции на счете потерпевшего. Он не поверил, заявив, что девушка - мошенница. Тогда она переключила его на, якобы, старшего оператора банка, которая, в свою очередь, осуществила звонок по видеосвязи. Она стала убеждать сельчанина, что не имеет никакого отношения к обманным схемам, а в качестве аргумента привела довод о том, что «аферисты не используют видеосвязь». Это тоже не произвело на мужчину должного впечатления, однако преступники не унимались и перевели разговор на представителя другого банка, который подтвердил мошеннические действия, - рассказали в полиции республики.

Этот самый человек из «службы безопасности финансовой организации» порекомендовал мужчине перевести деньги со счета в их банке на счет банка-партнера, как более благонадежного, и дополнительно установить антивирус для безопасности, что и сделал заявитель.

- После скачивания антивируса на телефоне мужчины отключился экран. Гаджет удалось реанимировать только около двух часов ночи. Потерпевший обнаружил, что мошенники воспользовались онлайн-банкингом на его мобильном устройстве и перевели его средства в сумме 450 тысяч рублей на незнакомый счет, - добавили в МВД.

Возбуждено уголовное дело. Полицейскими проводятся мероприятия по установлению и розыску злоумышленников.

Фото: loon.site