Общество 19.09.2024 в 13:38

В Бурятии более тысячи семей получили выплату на строительство и покупку жилья

Подать заявку на участие могут молодые семьи в возрасте до 35 лет
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии более тысячи семей получили выплату на строительство и покупку жилья

В Бурятии более тысячи семей смогли улучшить свои жилищные условия по госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».

- В период 2016-2024 гг. на территории Бурятии социальную выплату в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на приобретение или строительство жилья получили 1059 человек, - сообщает министерство спорта и молодежной политики республики.

Напомним, в России сейчас действует государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Она направлена на поддержку молодых семей либо одного родителя в возрасте до 35 лет, нуждающихся в жилом помещении.

Чтобы стать участником программы и получить социальную выплату на приобретение/строительство жилья необходимо обратиться в органы местного самоуправления. Средства федерального бюджета целевым образом поступают во все 23 муниципальных образования Бурятии.

Социальная выплата предоставляется в размере не менее:

– 30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей;
– 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья для молодых семей, имеющих одного ребенка или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного ребенка или более.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которого определяется размер социальной выплаты, составляет:

– для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или один молодой родитель и ребенок), – 21 кв. м на одного человека;
– для семьи, состоящей из 3 или более человек, включающей помимо молодых супругов одного ребенка или более (либо семьи, состоящей из одного молодого родителя и 2 или более детей) – по 18 кв. м на одного человека.

Помимо этого, участники госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» могут стать получателями дополнительной социальной выплаты при рождении/усыновлении ребенка.

Дополнительная социальная выплата предоставляется из средств республиканского бюджета один раз на безвозвратной основе.

Для получения дополнительной социальной выплаты молодая семья подаёт в орган местного самоуправления муниципального образования следующие документы:

– заявление по установленной форме;
– копии свидетельства о рождении ребенка либо документов, подтверждающих усыновление ребенка; 
– копию свидетельства о браке (при наличии);
– копию договора о получении кредита на приобретение (строительство) жилья;
– копию свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства - участника Программы;
– копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи.

Таким образом, в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на территории Бурятии действуют две меры поддержки молодых семей: социальная выплата на приобретение или строительство жилья и дополнительная социальная выплата при рождении/усыновлении ребенка.

   

Фото: loon.site

 

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