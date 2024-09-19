Жители Бурятии могут создать свой этнокультурный проект

Проект «ЭтНик: кадры решают» направлен на формирование кадрового резерва этнокультурного сектора. На конкурс допускаются участники в возрасте от 21 до 35 лет.

- Им предстоит разработать собственный этнокультурный проект. Итогом реализации проекта станут разработанная и апробированная пилотная образовательная программа и методические материалы. На протяжении всего конкурса участников будут курировать наставники из числа экспертов. Выпускники получат удостоверение о повышении квалификации установленного образца, - сообщают организаторы конкурса.

Для участия необходимо заполнить анкету, а также подготовить видеовизитку и рекомендательные письма.

Подробная информация о проекте на сайте АНО «Ресурсный центр в сфере национальных отношений».

Фото: АНО «Ресурсный центр в сфере национальных отношений»