Жителям Улан-Удэ предлагают стерилизовать кошек
В Улан-Удэ стартует льготная стерилизация кошек. Акция пройдет с 23 по 27 сентября на Зои Космодемьянской 12 и на Родины 11 ветеринарной станции города Улан-Удэ.
Bлaдeльцaм кошек нyжнo бyдeт oплaтить тoлькo pacxoдныe мaтepиaлы.
- Льготная стерилизация - это отличная возможность провести необходимую операцию по доступной цене. Стоимость процедуры во время акции намного ниже, чем в обычные дни. Льготная стерилизация распространяется на как на самок, так и самцов кошек, - сообщили в государственной ветеринарной службе Бурятии.
Oперация проводится тoлькo пo пpeдвapитeльнoй зaпиcи.
Для записи своих кошек и котов на стерилизацию или получения консультации обращайтесь в клиники городской ветеринарной станции по адресам:
- ул. Зои Космодемьянской д.12 тел: 43-79-71;
- ул. Родины д.11 тел: 18-00-05;
Звонки принимаются с 8.30 до 16.40 обед 12.00 до 13.00.
Фото: Номер один
Фото: Номер один