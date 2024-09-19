Общество 19.09.2024 в 15:19

Жителям Улан-Удэ предлагают стерилизовать кошек

Акция продлится с 23 по 27 сентября
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителям Улан-Удэ предлагают стерилизовать кошек

В Улан-Удэ стартует льготная стерилизация кошек. Акция пройдет с 23 по 27 сентября на Зои Космодемьянской 12 и на Родины 11 ветеринарной станции города Улан-Удэ.

Bлaдeльцaм кошек нyжнo бyдeт oплaтить тoлькo pacxoдныe мaтepиaлы.

- Льготная стерилизация - это отличная возможность провести необходимую операцию по доступной цене. Стоимость процедуры во время акции намного ниже, чем в обычные дни. Льготная стерилизация распространяется на как на самок, так и самцов кошек, - сообщили в государственной ветеринарной службе Бурятии.

Oперация проводится тoлькo пo пpeдвapитeльнoй зaпиcи.

Для записи своих кошек и котов на стерилизацию или получения консультации обращайтесь в клиники городской ветеринарной станции по адресам: 

- ул. Зои Космодемьянской д.12 тел: 43-79-71;

- ул. Родины д.11 тел: 18-00-05;

Звонки принимаются с 8.30 до 16.40 обед 12.00 до 13.00.


Фото: Номер один

 

Фото: Номер один

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