Общество 19.09.2024 в 15:34

В Улан-Удэ пройдет выставка-ярмарка «Золотая осень - 2024»

Мероприятие состоится 28 и 29 сентября на четырех рынках города
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ пройдет выставка-ярмарка «Золотая осень - 2024»

28-29 сентября в Улан-Удэ пройдет выставка-ярмарка «Золотая осень - 2024» (возрастное ограничение 0+). Ярмарка «Золотая осень» пройдет сразу на четырех площадках: ТК «Крестьянский» (ул. Тулаева, 108); ТК «Центральный рынок» (ул. Балтахинова, 9); Торговая площадка ТЦ «Мед» (110 квартал, 11); рынок «Новый Стимул».

- На традиционной ежегодной сельскохозяйственной выставке-ярмарке жители города смогут сделать запасы на зиму: купить овощи, приобрести мед и продукцию пчеловодства, дикоросы, молочную продукция, мясные и рыбные полуфабрикаты, выпечку и кондитерские изделия, - сообщили в минсельхозе Бурятии.

На ярмарке ожидается около 100 участников – это крестьянско-фермерские хозяйства, сельскохозяйственные кооперативы и организации, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, личные подсобные хозяйства со всех районов республики.

При необходимости покупатели смогут ознакомиться с декларациями и ветеринарными документами непосредственно у продавцов.

Кроме того, ярмарка «Золотая осень» продолжит свою работу на трех площадках: ТК «Центральный рынок», ТК «Крестьянский», рынок «Новый Стимул» в виде ярмарок выходного дня.

Зарегистрироваться и стать участником выставки-ярмарки можно по ссылке.

Возрастное ограничение 0+

   

Фото: Номер один

Теги
золотая осень продукты ярмарка

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