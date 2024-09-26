Продажа самогона

Вопрос: «Куда обращаться, если соседи гонят и продают самогон?»

Если ваши соседи занимаются незаконной торговлей самогоном, то следует обратиться в правоохранительные органы – в полицию или прокуратуру. Также можно обратиться в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачным рынками для сообщения о незаконной торговле спиртосодержащей продукцией. Они могут принять меры по проверке и пресечению таких незаконных действий.

Напомним, согласно ч. 1 ст. 14.17.1 КоАП РФ, за розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическим лицом установлены санкции в виде штрафа в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб. с конфискацией этой продукции.