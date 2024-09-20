В Улан-Удэ забуксовал пилотный проект по переводу домов с печного на электроотопление

Последние пару лет в информационном пространстве циркулировали многочисленные сообщения о перспективах перевода на электроотопление некоторых мест г. Улан-Удэ. Царила атмосфера оптимизма, все хотели как лучше, но на деле что-то пошло не так. Пилотные проекты временно забуксовали. Жителям тестовых СНТ пока что придется отапливаться по старинке.

Зима близко

Еще год назад общество заверяли, мол, еще немного, еще чуть-чуть и буквально в отопительном сезоне 2024 - 2025 жители трех улан-удэнских СНТ смогут отказаться от печного отопления. Сезон наступил, и если кто-то доверился обещаниям энергетиков, то сегодня этих людей можно лишь сочувственно похлопать по плечу. Потому что им придется спешно искать дрова или уголь, чтобы не замерзнуть, как мамонты, в ближайшие несколько месяцев. Отапливаться жителям тестовых СНТ пока что придется, как всегда, печкой.

О приближении грандиозного для г. Улан-Удэ момента писали республиканские и федеральные СМИ. Дескать, федеральная программа «Чистый воздух» уверенно шагает в нужном направлении.

«В Улан-Удэ за счет бюджета переведут на электроотопление пилотные 1800 домов частного сектора. Сделать это планируют до конца 2024 года», – писали одни. «Специалисты запустили пилотный проект, и сейчас мы в буквальном смысле находимся в нем – это CHT «Cибиpяк». Уже в 2024 году его планируют полностью перевести нa электроотопление, a вместе c ним и еще два ДHT», – сообщали другие.

В сентябре 2023 года улан-удэнский народ радовали такими высказываниями: «Перевод на электроотопление начнется в следующем году с пилотной зоны, куда вошли три дачных товарищества – «Урожай», «Сибиряк» и «Профсоюзник».

Самые осторожные делали оговорку, что сроки могут измениться. Ведь в итоге жизнь показала, что федеральная программа шагает в положенном направлении не так быстро, как этого хотелось.

На стадии экспертизы

Как заявили нашему изданию в филиале компании «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго», работы по запуску пилотного проекта «Чистый воздух» в самом разгаре.

Все последнее время осуществлялась разработка проектной документации по реконструкции объектов электросетевого хозяйства. В том числе специалисты провели опросы собственников домовладений, рассчитали электрические нагрузки при электроотоплении, выполнили инженерные изыскания, определили технические решения и параметры электросетевого оборудования.

Проектная документация разработана с учетом того, что выполнение строительно-монтажных работ в пилотной зоне пройдет в два этапа.

– Первый этап – СНТ «Профсоюзник» и «Урожай» под имеющиеся объемы финансирования в размере 183,5 млн рублей (бюджетные средства. – Прим. ред.). Второй этап – СНТ «Сибиряк». В 2024 году проведен опрос среди жителей СНТ «Урожай» и «Профсоюзник», в которых находится около 770 частных домовладений, для выявления желающих перейти на электрическое отопление. По результатам опроса 321 собственник из 501 опрошенного изъявил желание перейти на электрическое отопление, что составляет 64,07%, – пояснили «Номер один» энергетики.

На данный момент проектная документация по первому этапу проходит госэкспертизу. Планируемые сроки ее завершения – до 30 сентября 2024 года. Экологическую экспертизу планируется пройти до 27 октября текущего года.

Завершить строительно-монтажные работы в СНТ «Профсоюзник» и «Урожай» хотят до 1 июля будущего года. Будем надеяться, проблем с прохождением экспертиз не будет.

– Сроки реализации проекта по второму этапу в СНТ «Сибиряк» пока не определены и зависят от поступления средств на строительно-монтажные работы из федерального бюджета по проекту «Чистый воздух», которые ожидаются в 2025 году, – говорят энергетики.

Вкладывает ли ПАО «Россети Сибирь» свои средства? Да, пока они составляют меньше 200 000 рублей. Так что перевод пилотных левобережных СНТ на электроотопление пройдет фактически за счет государственных денег.

– Параллельно продолжается разработка проектно-сметной документации по реконструкции объектов электросетевого хозяйства в рамках перевода на электроотопление частных домовладений мкр. Левый Берег и мкр. Забайкальский, которые будут реализовываться в первую очередь. Проектные работы по ним планируется завершить до конца 2024 года. Сроки проведения строительно-монтажных работ здесь также пока не определены и зависят от поступления средств из федерального бюджета по проекту «Чистый воздух», – констатировали в «Бурятэнерго».

Так когда жители хотя бы двух пилотных СНТ г. Улан-Удэ смогут начать подавать заявки на переход на электроотопление? К сожалению, направлять заявки на увеличение мощности собственники домовладений смогут только после 1 июля будущего года.

Первый блин комом

Ранее сообщалось, что граждане получат некую компенсацию затрат за перевод дома на электроотопление. То есть им оплатят покупку нагревательных приборов и т. д. Такой документ действительно выпущен.

– Порядок предоставления субсидии на закупку, установку электроотопительного оборудования и технологическое присоединение установлен Постановлением Администрации г. Улан-Удэ № 34, – сообщили в «Бурятэнерго».

Однако воспользоваться предусмотренным порядком субсидирования будет возможно после завершения реконструкции электрических сетей и доведения соответствующих средств федерального бюджета в рамках программы «Чистый воздух», что ожидается в 2025 году. В настоящее время есть, наверное, только один случай, когда указанный порядок по-настоящему был реализован.

– «Бурятэнерго» совместно с администрацией г. Улан-Удэ опробовали данный порядок, подключив к электроотоплению один из домов по ул. Независимой в марте этого года. С марта домовладение переведено на электроотопление. В соответствии с параметрами жилых помещений в доме установлено семь кварцевых обогревателей местного производства, – напомнили в «Бурятэнерго».

Перевод частных домовладений с печного отопления на электрическое, по предварительной оценке, можно считать экономически целесообразным.

– Пока продолжаем отслеживать, насколько жизнеспособна данная схема. Сделать окончательные выводы мы сможем после прохождения зимнего сезона, – отметили энергетики.

Это совершенно верная позиция. Надо посмотреть, на самом ли деле использовать электрообогреватели окажется дешевле, чем топить печку дровами или углем. В СНТ Левобережья г. Улан-Удэ живут ведь совсем не богачи. И, даже перейдя на электроотопление, они не будут спешить разбирать привычные и надежные печки.

Будет ли поддержка?

После перехода домов в СНТ на электроотопление их жильцы столкнутся с выросшим потреблением электроэнергии. Причем цифры в счетах от «Читаэнергосбыта» будут значительно выше тех, к каким привыкли люди. Когда обсуждали перспективы улан-удэнской «электрической революции», высказывалась идея, что часть оплаты за электроэнергию, которая пойдет на отопление дома, его владельцу необходимо компенсировать за счет бюджета.

– Данная идея все еще находится на стадии обсуждения в правительстве Республики Бурятия и администрации г. Улан-Удэ, – туманно прокомментировали в «Бурятэнерго».

Но в последнее время про идею не слышно. Чиновники явно споткнулись на ней. Ведь финансово помочь гражданину купить электрообогреватели – это разовая трата бюджета. А помогать оплачивать электричество, затраченное на отопление дома - это постоянные бюджетные траты.

Речь идет не только про электроотопление трех СНТ, упомянутых выше. Власти хотят перевести на него десятки тысяч домов частного сектора столицы республики. Если перевести меньше, то эффект с точки зрения снижения загрязнения воздуха будет невелик и Улан-Удэ продолжит «блистать» в антирейтингах России по качеству атмосферного воздуха. Поэтому планируют переводить целыми микрорайонами.

Но сколько же денег тогда придется постоянно выделять из бюджета на выплату электрокомпенсаций? Частных индивидуальных домов, а также многоквартирных домов с печным отоплением в г. Улан-Удэ насчитывается аж 45 тысяч. Для сравнения, количество объектов ИЖС в г. Чите – 25 000 домов, в г. Красноярске – 12 000.

Если рассмотреть части Улан-Удэнской агломерации вне пределов г. Улан-Удэ, то, исходя их ответов властей Иволгинского, Тарбагатайского и Заиграевского районов, получается еще более 22 000 индивидуальных домов с печным отоплением.

Суммарно в столице Бурятии и вокруг нее дымит свыше 67 000 печек. А сколько домов не утеплено, что предполагает повышенное потребление.

В черте г. Улан-Удэ на электроотопление хотят перевести не все частные дома, но очень и очень многие. Несколько лет назад проведена оценка того, сколько средств необходимо затратить на реконструкцию электросетевого хозяйства.

Оказалось, что в зоне Левобережья есть более 27 000 дымящих источников и там стоимость реконструкции была тогда равна 1,7 млрд рублей. В зоне Шишковка – Аршан - Верхняя Березовка насчитали порядка 5 700 «производителей дыма» и реконструкцию электрохозяйства оценивали в 1,5 млрд рублей. И так далее. Сейчас из-за инфляции эти миллиардные цифры, не сомневаемся, заметно выросли.

Современные условия в России, Бурятии, Улан-Удэ все хорошо представляют – избытка денег уже нет и не намечается. Поэтому вероятность того, что бюджет потянет еще на компенсацию части затрат ИЖС-домохозяйств на оплату потребленного «отопительного» электричества, на наш взгляд, мала. Да и в целом перспективы массового электроотопления видятся покрытыми пеленой дыма. Если переведут хотя бы три-четыре улан-удэнских микрорайона, это большой успех.

Фото «Номер один».