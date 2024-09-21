Праздник или праздность?

Выпускной вечер - неотъемлемое событие в жизни каждого школьника. Оно бывает лишь раз, и из-за этого к церемонии, посвященной началу этапа принятия взрослых решений, подходят с особым трепетом и размахом. В Улан-Удэ многие родители уже сейчас вынуждены приступить к подготовке столь важного праздника: обзвонить банкетные залы, забронировать места в ресторанах. В том числе отложить деньги или вовсе залезть в кредиты, чтобы обеспечить своему ребенку памятные воспоминания.

Купи-купи-купи

На дворе идет только первый месяц осени, вроде бы учебная пора только началась, а значит нужно думать о плодотворной учебе с экзаменами. Может быть, дети этим и заняты, но вот их родители - точно нет. Уже сейчас тысячи улан-удэнских семей хватаются за головы и судорожно подсчитывают свои будущие траты на выпускной.

Казалось бы, как-то рано? Однако в родительских чатах чуть ли не после «линейки» начались бурные обсуждения того, как и где их дети будут праздновать выпускной. Ажиотаж бешеный. Места в лучших заведениях города оказались забронированы еще с лета. При этом аппетит на торжественность церемоний растет. В связи с этим некоторым родителям школьников, скорее всего, придется обзавестись кредитами для оплаты вечера, чтобы не идти вразрез с решениями родительского комитета и «быть как все».

Стоимость сборов одного школьника варьируется от 30 000 до 80 000 рублей. Какой будет конечная сумма, зависит от прихоти родителей. Чтобы было намного понятнее, давайте подсчитаем, из чего же состоят эти траты.

Образ выпускника – это важная статья расходов, и зависит она от предпочтения и вкусов. Платье на выпускной может быть из масс-маркета за 5 - 6 тыс. рублей, а может быть брендовым или сшитым на заказ. Последний вариант, конечно, дороже. Но если говорить о минимальных затратах, то можно найти вполне оптимальный вариант вечернего платья за 15 000 рублей. Которое будет словно пошито по меркам, но куплено в неплохом магазине. Брючный костюм с рубашкой для юношей выйдет дешевле – от 12 000 рублей. Туфли женские – от 4 500 рублей, туфли мужские – от 4 000 рублей. Учитывая непредсказуемую погоду, девушкам пригодятся накидки, подобранные к платью – от 3 000 рублей на одну персону.

Например, сумка-клатч под новое платье стоит от 2 000 рублей. Аксессуары (кольца, сережки, браслеты, подвески. - Прим. ред.) – от 1000 рублей, если речь идет о простой бижутерии.

Казалось бы, новое платье, хорошая сумка и туфли, даже из украшений что-то надето – образ готов. Эх, если бы… Впереди еще предстоит посетить салон красоты. Цены на макияж с прической стартуют от 4 500 рублей.

Как итог, вечерний образ на выпускной вечер для девушек выходит в 30 000 рублей, для юношей меньше – от 15 000 рублей.

Стоит также помнить про услуги фотографа-видеографа, который будет готов запечатлеть ваш памятный вечер за цену от 4 500 рублей.

В довесок к уже неплохому «счету за вечер» нужно еще добавить подарки учителям. Приблизительно от 5 000 рублей.

Таким образом, мы уже имеем набежавшую сумму от 32 500 рублей до 49 500 рублей, куда не вошли затраты на поездки на Байкал, на внешний вид самих родителей, букет цветов, такси и прочее. Подсчет усредненный. Он также зависит от уровня школы и прочих условий.

– Я считаю, можно провести выпускной скромнее, без лишнего пафоса. Почему-то наша школа впереди планеты всей. А по факту ничего особенного в ней нет, только требования жесткие ко всему, – делится родитель школьника-выпускника Саян Содбоев. – С озвученными тратами не согласны, но будем раскошеливаться в течение года на выпускной.

– Общие затраты на ребенка вышли в сумму 24 500 рублей. Общие затраты на ребенка вышли в сумму 24 500 рублей. Из них 11 500 рублей - сбор на банкет, 7 000 – на подарки учителям, 4 500 - на школьный альбом и т.д. Вроде не так много, но если умножить на 80 человек, то выходит внушительная сумма, – рассказывает родительница школьницы 2024 года выпуска Людмила. – Макияж, маникюр и прическу дочь делала самостоятельно. Я знаю, что ее одноклассницы покупали наряды за 20 000 - 30 000 рублей, но дочка не захотела тратить такие деньги, и уложилась на 8 500 рублей.

В Улан-Удэ числится 58 муниципальных образовательных школ. Количество банкетных залов с вместимостью до 100 человек - всего 28. Как раз поэтому спешат заранее занять самое хорошее место в городе.

– К выпускному мы начали готовиться заранее, еще зимой купили платье и туфли. Задолго до праздника записались к топовому визажисту нашего города. Торжественное вручение аттестатов проходило в театре оперы и балета. Мы выходили на сцену как какие-то кинозвезды или модели - в свете ярких софитов и прожекторов, под бурные аплодисменты своих фанатов. Передвигались по городу до банкетного зала на больших туристических автобусах, – вспоминает выпускница гимназии № 14 Надежда Банзаракцаева. – Банкет был шикарным, особенно запомнился шоколадный фонтан и яркий ночной салют. Вел праздник известный ведущий города. В целом выпускной вечер мне очень понравился, было очень красиво и романтично. У меня остались приятные воспоминания об этом празднике.

В 2015 году ее родителям пришлось потратить на выпускной вечер 35 000 рублей. Это организация праздника за 20 000 рублей, платье и туфли в общей сумме за 12 000 рублей, а также макияж – его выпускнице сделали за 3 000 рублей. Интересно, что если заглянуть «одним глазком» в архив статистических данных, то станет известно, что средняя заработная плата в Улан-Удэ за 2015 год была 32 605 рублей. То есть трата на выпускной оказалась больше, чем средний ежемесячный заработок.

Бывает по-другому

Мы провели в социальных сетях опрос, согласно которому 86% людей считают, что праздник для детей нужен… но поскромнее. Другие 6% от общего числа респондентов отдали голоса за шикарный праздник для детей, еще 6% проголосовали за отмену выпускного вечера. А оставшиеся 3% решили, что собранные на праздник деньги можно пожертвовать на нужды участникам СВО.

Интересно, но желания трех процентов респондентов уже было когда-то исполнено. В Бурятии выпускники лицея-интерната № 61 действительно решили отказаться от выпускного торжества и провели благотворительный концерт в 2024 году. Прошел он в Русском драматическом театре, а все собранные деньги в размере 425 935 рублей перечислили на счет автономного некоммерческого общества «Содействие». Те, в свою очередь, передали эти средства бойцам-землякам, находившимся в зоне специальной военной операции.

Есть и другие примеры: выпускники школы № 64 в 2021 году отказались от выпускного, часть собранных денег потратили не на подарки учителям, а на сертификаты в канцтовары и раздали их многодетным семьям своей школы на последнем звонке. Педагоги, к слову, очень поддержали это решение. Однако родители все же устроили для детей небольшой вечер - он прошел на Байкале, без нарядных платьев и пафосных речей.



– Было очень позитивно, мы организовали вечер-сюрприз с кавээнщиками. Всем вручили статуэтки «Оскар», которые ребята получали в обычной летней одежде. В конце вечера был яркий красивый фейерверк, и все фото вошли в конечный фотоальбом. Получился незабываемый и очень веселый выпускной, - рассказала мама одного из выпускников.

Сейчас многие выпускники к таким тратам относятся совершенно иначе. В интернете есть немало историй о том, что старшеклассники сами отказываются от пышного торжества, чтобы не обременять своих родителей, или просят вложить эти деньги в их дальнейшее обучение или в благотворительность.

Судя по комментариям в сети Интернет, многие родители хотят устроить роскошный выпускной, чтобы воплотить собственные несбывшиеся мечты, так как в их время не было такой роскоши. Но стоит ли все это того?

Ужасный выпускной

Увы, как ни старайся, далеко не все в этой жизни зависит от нас. Ярким примером для этого стала история родителей и девятиклассников улан-удэнской школы № 48, которые забронировали еще с осени места на туристической базе «Байкал Далай» для отдыха и продолжения выпускного вечера.



Весь класс с нетерпением ждал яркого праздника на Байкале. Компания «Байкал Далай» в договоре пообещала, что с ребятами будут работать вожатые, для них подготовят игровую и анимационную программу, дискотеку, караоке и костер на берегу озера. В общем, все включено, кроме питания во время остановки на Хаиме. Договор был подписан, предоплату внесли. Но по приезде в назначенное время оказалось, что их места заняты.

Турбаза продала одни и те же места нескольким классам. В итоге школьников и их родителей все же разместили, но условия проживания не соответствовали заявленным, обещанных развлечений дети так и не дождались.

Выпускной может быть очень пафосным, ярким или же скромным. Каким его делать, решать только родителям и их детям. Главное, чтобы он действительно оставил ребенку незабываемые воспоминания, а не стал пустой тратой денег и нервов.

Фото: russianstock.ru