Общество 20.09.2024 в 16:38

Бурятия вошла в национальный каталог турмаршрутов для иностранцев

Авторы оценили готовность туристической инфраструктуры республики
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Текст: Елена Кокорина
Бурятия вошла в национальный каталог турмаршрутов для иностранцев

В России запустили первый национальный каталог туристических маршрутов для иностранцев, в который вошла Республика Бурятия.

Центр стратегических разработок представил каталог туристических маршрутов по России для путешественников из Китая, Индии, Ирана и стран Персидского залива под брендом Discover Russia.

- В каталог вошли 11 предложений из 12 регионов, включая республики Бурятия и Марий Эл, а также Алтайский, Камчатский и Хабаровский края. Регионы выбраны на основе готовности туристической инфраструктуры и загрузки гостиниц, - пишут в ТГ-канале «Выходные без границ».

Каждый маршрут включает информацию о стоимости, количестве участников и наличии гида. Каталог будет распространяться через сайты, социальные сети и на международных выставках. Основная цель – увеличить въездной поток туристов в Россию.

Фото: Елена Кокорина 

 

 

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