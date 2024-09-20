Бурятия вошла в национальный каталог турмаршрутов для иностранцев

В России запустили первый национальный каталог туристических маршрутов для иностранцев, в который вошла Республика Бурятия.

Центр стратегических разработок представил каталог туристических маршрутов по России для путешественников из Китая, Индии, Ирана и стран Персидского залива под брендом Discover Russia.

- В каталог вошли 11 предложений из 12 регионов, включая республики Бурятия и Марий Эл, а также Алтайский, Камчатский и Хабаровский края. Регионы выбраны на основе готовности туристической инфраструктуры и загрузки гостиниц, - пишут в ТГ-канале «Выходные без границ».

Каждый маршрут включает информацию о стоимости, количестве участников и наличии гида. Каталог будет распространяться через сайты, социальные сети и на международных выставках. Основная цель – увеличить въездной поток туристов в Россию.

Фото: Елена Кокорина