Общество 20.09.2024 в 16:59

ТОСы Улан-Удэ активно помогают бойцам СВО

Они отправили им более 5 тысяч маскировочных сетей
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Текст: Служба информации "Номер один"
ТОСы Улан-Удэ активно помогают бойцам СВО

С начала СВО улан-удэнские ТОСы отправили бойцам более 5 тысяч маскировочных сетей.

Общественные организации Улан-Удэ оказывают непрерывную помощь участникам СВО. Например, в ТОСе «Перспектива», на базе общежития Байкальского колледжа недропользования, с октября 2022 года работает швейный цех. Здесь студенты и волонтеры изготавливают маскировочные сети, халаты, а также собирают посылки с гуманитарной помощью.


– Активисты ТОC «Перспектива» сразу включились в работу по изготовлению маскировочных сетей. Когда не было средств, мы раньше все приобретали за свой счет – делали сбор с ребятами. Помогает нам и руководство колледжа. Вместе с нашими тосовцами, с Ассоциацией ТОСов отрабатываем заявки, которые поступают от бойцов. Хотим пожелать удачи им, – рассказала Елена Гомбоева, председатель Ассоциации ТОС г. Улан-Удэ, председатель ТОС «Перспектива».

В этом году ТОС «Перспектива» занял первое место в конкурсе «Лучшее ТОС Бурятии» и получил грантовую поддержку - 250 тыс. рублей. На эти средства члены ТОСа уже закупили материалы и продолжают свою работу.

 

Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ

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