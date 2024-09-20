Общество 20.09.2024 в 17:09

Лиса в Бурятии выбрала местом смерти сельский двор

Больное бешенством животное забежало в одно из хозяйств района
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Текст: Елена Кокорина
Лиса в Бурятии выбрала местом смерти сельский двор

Накануне в Тарбагатайском районе Бурятии зарегистрировали еще один случай бешенства. Лисица забежала во двор одного из хозяйств села Верхний Саянтуй, пробежалось по нему и рухнуло замертво.

О забеге лисицы сообщили в ветеринарную службу района, которая подтвердила заболевание животного лабораторными исследованиями.

- Место обнаружения трупа и прилегающие площади были продезинфицированы. Контакта больной бешенством лисы с людьми и другими животными удалось избежать, - сообщили в Управлении ветеринарии республики.

В районе проведено заседание противоэпизоотической комиссии, по решению которой на хозяйство будет наложен двухмесячный карантин, организован подворовой обход для выявления животных, больных или подозрительных в заболевании.

- Проводится вынужденная вакцинация сельскохозяйственных и домашних животных, попадающих в территорию села Верхний Саянтуй. По данным администрации, сотрудникам ветеринарной службы предстоит вакцинировать 18 лошадей, 108 голов КРС, 90 голов МРС, 120 кошек и 125 собак.

Фото: loon.site

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