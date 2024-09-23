Общество 23.09.2024 в 13:29

Мэрия Улан-Удэ всерьез взялась за нестационарные торговые объекты

Нарушителям уже выданы десятки уведомлений-предупреждений
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Текст: Петр Санжиев
Мэрия Улан-Удэ всерьез взялась за нестационарные торговые объекты

В мэрии г. Улан-Удэ в очередной раз напомнили, что внешний вид нестационарных торговых объектов (существующих и планируемых) должен согласовываться с комитетом по архитектуре и градостроительству. Есть ряд требований, которым они должны соответствовать, причем независимо от того, кто является собственником земельного участка, на котором стоят объекты.

Например, фасад объекта должен быть на 80% застеклен, а боковые части - на 50 процентов. Основной облицовочнйе материал – композитные панели. Нельзя устанавливать двухэтажные объекты. По высоте - 3,5 м (по козырьку) и т. д.

В последние годы срок введения в действие требования о соответствии утвержденным нормам, согласовании неоднократно пролонгировался. Но к настоящему времени решено, что новой пролонгации не будет.

На август 2024 г. на территории города расположен 501 такой объект.

- Из них имеют согласование эскизного проекта внешнего вида 219 единиц, - говорит Даши Анчиров, главный художник города. По его словам, собственникам объектов, не имеющих согласование выдано 32 уведомления о необходимости провести согласование и приведение внешнего вида в соответствие с согласованным эскизным проектом.

Выдача уведомлений будет активно продолжаться.

До конца осени их планируют выдать всем нарушителям. Тем, кто не имеет положенного документа, необходимо обратиться в комитет по архитектуре и градостроительству (г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 503, тел. 23-39-27).

Если объект установлен на территории города без согласования внешнего вида, то может дойти до административного штрафа. Для граждан штраф составляет 2000-5000 рублей, для должностных лиц 5000-10000 рублей, для юридических лиц 30000-50000 рублей. Но, конечно, до штрафа дойдет не сразу. Сначала будет уведомление, затем штраф, а если это не повлияет на владельца объекта, то договор на его установку будет расторгнут, земельный участок освобожден. Все материалы по согласованию, внешнему виду, опубликованы на сайте мэрии города.

Фото: Номер один

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