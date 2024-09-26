Общество 26.09.2024 в 13:45

В лесу Бурятии на камеру попала рысь поедающая овес

Всего в республике обитает около 4-х тысяч таежных диких кошек
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В лесу Бурятии на камеру попала рысь поедающая овес

В лесу Заиграевского района Бурятии в фотоловушку попала дикая рысь. По подсчетам Бурприроднадзора, всего в местных лесах водится около 4-х тысяч подобных кошек.

На видеозаписи молодая рысь в осеннем лесу лакомится зеленью на поле с засеянным овсом.

- Несмотря на то, что рысь - хищник, она любит и овес, и пшеницу. Сейчас у рыси все нормально с кормовой базой, достаточно копытных и зайцев. Вообще рысь постоянно мигрирует, недавно видел во время рейда молодую кошку с рысенком. Помимо охраны животного мира и среды его обитания, охотхозяйство проводит и биотехнические мероприятия, в частности высаживает на небольших лесных полянах овес и рапс. На одном из них фотоловушка засняла таежную красавицу-кошку, - отмечает охотовед хозяйства «Бурятпромохота» Евгений Конопелько.

В дикой природе все кошачьи питаются целыми тушками своих жертв. Все непитательные и жесткие части добычи (мех, перья, кости, когти и т. д.) выводятся из здорового организма сами, но поедание травы этому способствует еще больше.

Фото: скриншот видео охотхозяйства «Бурятпромохота»

Теги
рысь

Все новости

В одном из районов Бурятии ликвидировали сельское поселение
26.09.2024 в 14:04
В лесу Бурятии на камеру попала рысь поедающая овес
26.09.2024 в 13:45
Двое водителей в Улан-Удэ попались на взятке ГАИшникам
26.09.2024 в 13:16
Племянник экс-зампреда правительства уволился из Счетной палаты Бурятии
26.09.2024 в 13:00
В Бурятии ждут коронавирус XEK
26.09.2024 в 12:53
Евгений Луковников официально вернулся в статус зампреда правительства Бурятии
26.09.2024 в 12:48
В Бурятии у семей пропавших без вести бойцов СВО вымогают деньги
26.09.2024 в 12:40
Жители Бурятии смогут узнать о работе международной банковской системы
26.09.2024 в 12:28
В Бурятии сельчанин на лайках потерял 400 тысяч
26.09.2024 в 12:26
Игра в кости «Шагай наадан» стала официальным видом спорта в Бурятии
26.09.2024 в 12:25
ЗУРХАЙ
с 25 сентября по 1 октября

Читайте также
Двое водителей в Улан-Удэ попались на взятке ГАИшникам
Но полицейские оказались честны и непреклонны
26.09.2024 в 13:16
В Бурятии ждут коронавирус XEK
Роспотребнадзор предлагает жителям снова надеть маски
26.09.2024 в 12:53
В Бурятии у семей пропавших без вести бойцов СВО вымогают деньги
Об опасной схеме мошенников рассказала омбудсмен Юлия Жамбалова
26.09.2024 в 12:40
В Бурятии будут усыплять собак в случае возникновения «экстраординарной ситуации»
Решение о том, является ли ситуация в республике экстраординарной, принимает правительство региона
26.09.2024 в 12:05
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru