В лесу Бурятии на камеру попала рысь поедающая овес

В лесу Заиграевского района Бурятии в фотоловушку попала дикая рысь. По подсчетам Бурприроднадзора, всего в местных лесах водится около 4-х тысяч подобных кошек.

На видеозаписи молодая рысь в осеннем лесу лакомится зеленью на поле с засеянным овсом.

- Несмотря на то, что рысь - хищник, она любит и овес, и пшеницу. Сейчас у рыси все нормально с кормовой базой, достаточно копытных и зайцев. Вообще рысь постоянно мигрирует, недавно видел во время рейда молодую кошку с рысенком. Помимо охраны животного мира и среды его обитания, охотхозяйство проводит и биотехнические мероприятия, в частности высаживает на небольших лесных полянах овес и рапс. На одном из них фотоловушка засняла таежную красавицу-кошку, - отмечает охотовед хозяйства «Бурятпромохота» Евгений Конопелько.

В дикой природе все кошачьи питаются целыми тушками своих жертв. Все непитательные и жесткие части добычи (мех, перья, кости, когти и т. д.) выводятся из здорового организма сами, но поедание травы этому способствует еще больше.

Фото: скриншот видео охотхозяйства «Бурятпромохота»