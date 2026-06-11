Происшествия 11.06.2026 в 17:31

Девочка из Бурятии стала жертвой извращенца из Хакасии

Мужчина заставил ее прислать ему свои фото и видео интимного характера
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Текст: Карина Перова
Девочка из Бурятии стала жертвой извращенца из Хакасии
Задержание. Фото: МВД по Республике Хакасия

15-летняя жительница Бурятии и 12-летняя девочка из Курганской области стали жертвами извращенца из Хакасии. Девочки познакомились с ним в соцсети.

27-летний житель Черногорска создал аккаунт под вымышленным именем и в ходе переписки заставил несовершеннолетних сделать и прислать ему свои фото и видео интимного характера.

Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью МВД по Республике Хакасия задержали педофила по месту жительства. Его заключили под стражу.

«Устанавливаются ещё несовершеннолетние, которые могли пострадать от общения с подозреваемым. По признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.135 УК РФ (развратные действия, совершённые в отношении двух или более лиц), ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело.», - отметили в МВД по Хакасии.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

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