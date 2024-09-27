В выходные температура воздуха в Бурятии достигнет -15 градусов

В Бурятии синоптики рассказали о погоде с 28 по 30 сентября. Ночные температуры в районах Бурятии достигнут отметки 15 градусов мороза, а кое-где снова пройдет снег.

28 сентября по республике ожидается переменная облачность. По юго-западу возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. По остальной территории преимущественно без осадков, утром местами туманы.

Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью 3…-2о, местами -4…-9о.

Днем 8…13о, по юго-западу местами 2…7о.

29 сентября по республике: переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. По южному Прибайкалью местами возможно установление временного снежного покрова.

Ветер северо-западный 7-12, днем в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 3…-3°, местами -6…-11°, днем 3…9°.

30 сентября по республике ожидается переменная облачность. По Прибайкалью днем местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15 м/с. Температура ночью -2…-7°, местами -10…-15°,

днем 5…10°, местами 0…5°.

Фото: loon.site