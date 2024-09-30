Общество 30.09.2024 в 15:50

В Бурятии на неделе будет до +18

Не исключено, что это последние теплые деньки в этом году
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии на неделе будет до +18
Синоптики Бурятии опубликовали прогноз погоды на предстоящую неделю. По их данным, 1-2 октября по северной половине республики ожидается неустойчивая погода, местами осадки в виде дождя и мокрого снега. По южной половине будет преимущественно без осадков. Прогнозируется западный умеренный ветер, 2 октября по северной половине республики порывы до 15-20 м/с. Температура ночью составит -1, -6, при облачности +1, +6, по юго-западу и северу при прояснении до -7, -12. Днем воздух прогреется до +7, +12, 2 октября по южной половине Бурятии - до +13, +18 градусов.

3-4 октября влияние атмосферного фронта местами вызовет осадки в виде дождя и мокрого снега. Ожидается северо-западный умеренный ветер, 4 октября в отдельных районах порывы до 15-18 м/с. Температура ночью будет 0, +6, при прояснении -5, -10. Днем прогнозируется +4, +10 градусов.

5-7 октября ожидается преимущественно без осадков погода, утром местами туманы. Ветер переменный ночью слабый, днем 6-11 м/с. Температура ночью -2, -7, по северу и юго-западу до -10, -15. Днем будет +5, +10, 7 октября по южной половине Бурятии - до +13, +18 градусов.

Фото: «Номер один»
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