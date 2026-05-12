Общество 12.05.2026 в 11:33

В Улан-Удэ у Дворца бракосочетания начали спиливать тополя

Там высадят голубые ели
Текст: Карина Перова
МБУ «Городское зеленое строительство»

В Улан-Удэ у Дворца бракосочетания начали спиливать тополя. Территорию возле ЗАГСа готовят для будущей высадки голубых елей. Напомним, деревья уже привезли из Хабаровска.

Директор МБУ «Городское зелёное строительство» Светлана Григорьева заявила, что тополя находятся в неудовлетворительном состоянии: они прогнили изнутри. Это выявили в ходе экспертизы.

«В настоящее время специалисты уже выполняют подготовительные работы на участке – освобождают и обустраивают места для будущих посадок. В ближайшие дни здесь будут высажены ели, которые заменят аварийные деревья и обновят зелёную зону возле бывшего кинотеатра «Прогресс», - прокомментировали на предприятии. 

