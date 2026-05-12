Происшествия 12.05.2026 в 10:37

В Бурятии пьяная девушка попала под колеса иномарки

Ее госпитализировали
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии пьяная девушка попала под колеса иномарки
Фото: ГАИ Бурятии

За минувшие выходные в Бурятии произошло 52 аварии, в том числе с пострадавшими. Так, в ночь на 10 мая в Еравнинском районе 24-летняя автоледи, находясь за рулем «Тойоты Клюгер», вне зоны перехода сбила 19-летнюю девушку.

В ГАИ республики подчеркнули, что пострадавшая находилась в состоянии опьянения. Ее госпитализировали.

Накануне днем в Улан-Удэ на улице Ринчино 40-летний водитель автомобиля «Тойота Спринтер» наехал на 65-летнего мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе. Пешехода с травмами госпитализировали в БСМП.

Теги
ДТП ГАИ

Все новости

В Бурятии мотоциклист влетел в иномарку при обгоне
12.05.2026 в 10:50
В Бурятии пьяная девушка попала под колеса иномарки
12.05.2026 в 10:37
В Бурятии открыли бюст старшему разведчику-снайперу Мэргэну Будаеву
12.05.2026 в 09:53
В Бодайбо исчезла вода
12.05.2026 в 09:51
Россия экспортировала в Монголию товаров и сырья на сумму более 1 миллиарда долларов
12.05.2026 в 09:44
Над поселком в Бурятии будут неделю запускать беспилотники
12.05.2026 в 09:24
Крупный пожар в Бурятии уничтожил дом и все постройки
12.05.2026 в 09:17
На главную площадь Улан-Удэ возвращаются скамейки и зеленые животные
12.05.2026 в 09:14
Собственник недвижимости
12.05.2026 в 09:00
Житель Бурятии потерял 3,5 млн, пытаясь забрать вещи умершего родственника
12.05.2026 в 08:50
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 мая

Читайте также
В Бурятии мотоциклист влетел в иномарку при обгоне
Мужчина угодил в больницу
12.05.2026 в 10:50
Крупный пожар в Бурятии уничтожил дом и все постройки
Его причиной стало короткое замыкание
12.05.2026 в 09:17
Житель Бурятии потерял 3,5 млн, пытаясь забрать вещи умершего родственника
Мошенники обманули мужчину сыграв на чувствах
12.05.2026 в 08:50
За сутки в Бурятии обнаружили пять лесных пожаров
Потушить удалось пока не все
12.05.2026 в 08:24
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru