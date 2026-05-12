В Бурятии пьяная девушка попала под колеса иномарки

За минувшие выходные в Бурятии произошло 52 аварии, в том числе с пострадавшими. Так, в ночь на 10 мая в Еравнинском районе 24-летняя автоледи, находясь за рулем «Тойоты Клюгер», вне зоны перехода сбила 19-летнюю девушку.

В ГАИ республики подчеркнули, что пострадавшая находилась в состоянии опьянения. Ее госпитализировали.

Накануне днем в Улан-Удэ на улице Ринчино 40-летний водитель автомобиля «Тойота Спринтер» наехал на 65-летнего мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе. Пешехода с травмами госпитализировали в БСМП.