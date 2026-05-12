В Улан-Удэ жители Аршана посетовали на частые отключения света

Они направили коллективное обращение в прокуратуру
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ жители поселка Аршан посетовали на частые отключения электроэнергии. Горожане направили коллективное обращение в прокуратуру Железнодорожного района.

В ходе проверки данные факты подтвердились. Также выяснилось, что объекты электросетевого хозяйства в районе находятся в ненадлежащем техническом состоянии. Всего необходимо заменить 40 электроопор и 2,6 км ветхих электросетей.

Для устранения нарушений закона районный прокурор обратился в суд с исковым заявлением к филиалу ПАО «Росcети Сибирь» – «Бурятэнерго». Надзорное ведомство требует, чтобы компания взялась за замену столбов, сетей, и установила в Аршане новую, более мощную трансформаторную подстанцию.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора. Пока решение не вступило в законную силу.

 

