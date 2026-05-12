Экономика и бизнес 12.05.2026 в 11:45
В дело о банкротстве «Мегаполиса» вступил прокурор
Суд отложил решение о признании несостоятельной компании Владимира Хусаева
Текст: Андрей Константинов
В Арбитражном суде Бурятии продолжается рассмотрение заявления налоговой службы о признании банкротом ООО «Специализированный застройщик «Мегаполис». Несколько дней назад по делу состоялось очередное судебное заседание.
Напомним, «Мегаполис» - одна из компаний в бизнес-империи известного в Бурятии строителя Владимира Хусаева. Последнее время дела у него идут из рук вон плохо, а сам предприниматель стал фигурантом нового уголовного дела.
В ходе последнего заседания суд рассмотрел несколько вопросов. Так, были уточнены требования налоговой службы. Поскольку «Мегаполису» удалось погасить часть задолженности, ее сумма была снижена с первоначальных 15,8 млн до 11,4 млн рублей.
Также суд рассмотрел ходатайство прокуратуры Бурятии о вступлении в дело о банкротстве. Необходимость присутствия прокурора на заседаниях была обоснована целями «обеспечения законности». Это ходатайство было удовлетворено. Отметим, ранее к участию в деле в качестве заинтересованных лиц уже были привлечены Госстройжилнадзор, НО «Фонд поддержки граждан – участников долевого строительства на территории Республики Бурятия» и публично-правовая компания «Фонд развития территорий».
Что касается сути дела, то решения по нему принято не было. Суд постановил заседание отложить, поскольку представитель «Мегаполиса» «выразил намерение урегулировать спор», то есть, вероятно, погасить оставшуюся задолженность перед налоговой службой. Против этого никто не возражал. Очередное заседание по делу состоится в конце июня.
