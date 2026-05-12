В Бурятии в стельку пьяный грабитель не смог вынести из дома награбленное

Житель Улан-Удэ пошел на ограбление, однако собрав ценные вещи в доме так и не смог их вынести, потому что был сильно пьян. Покинув дом налегке он все же рискует присесть на приличный срок, так как в полиции завели уголовное дело за проникновение в чужое жилище и покушение на кражу.

В МВД рассказали, что ранее судимый 41-летний улан-удэнец накануне приехал в гости к друзьям в Иволгинском районе. Изрядно выпив и поссорившись с ними, он ушел и уснул в канаве под забором. Проснувшись, он понял, что уехать до дома не на что, поэтому отправился на «заработки».

Выломал калитку, мужчина разбил окно, выбросив свою обувь в мусорку, надел хозяйские тапочки и начал собирать ценные вещи. Однако вынести добычу так и не удалось. Состояние алкогольного опьянения не позволило ему пролезть в окно. Бросив всё, он покинул дом.

На следующий день полиция задержала горе-грабителя. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы и штраф до 80 тысяч рублей.

