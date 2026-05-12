Общество 12.05.2026 в 11:01
В Бурятии водители жалуются на состояние трассы «Аршан – Стрелка»
Дорожники пообещали заняться ямочным ремонтом
Текст: Карина Перова
В Тункинском районе Бурятии водители жалуются на состояние трассы «Аршан – Стрелка». Асфальт оставляет желать лучшего – повсюду ямы.
«Никто ничего не подсыпал. Все как было, в выбоинах. На улице уже тепло», - написали жители в районной группе.
В ГКУ «Бурятрегионавтодор» пообещали провести ямочный ремонт с использованием грунта ориентировочно на этой неделе. А в июне запланирован ямочный ремонт струйно-инъекционным способом, заключили в учреждении.