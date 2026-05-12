Общество 12.05.2026 в 11:01

В Бурятии водители жалуются на состояние трассы «Аршан – Стрелка»

Дорожники пообещали заняться ямочным ремонтом
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии водители жалуются на состояние трассы «Аршан – Стрелка»
Фото: Тунка-инфо.24/7

В Тункинском районе Бурятии водители жалуются на состояние трассы «Аршан – Стрелка». Асфальт оставляет желать лучшего – повсюду ямы.

«Никто ничего не подсыпал. Все как было, в выбоинах. На улице уже тепло», - написали жители в районной группе.

В ГКУ «Бурятрегионавтодор» пообещали провести ямочный ремонт с использованием грунта ориентировочно на этой неделе. А в июне запланирован ямочный ремонт струйно-инъекционным способом, заключили в учреждении.

Теги
трасса дорога тунка

Все новости

В Бурятии задержали почти десяток человек, находящихся в розыске
12.05.2026 в 12:22
В селе в Бурятии хулиганы испортили смотровую площадку
12.05.2026 в 12:21
В Бурятии директор фирмы не платил юристу зарплату и получил уголовный срок
12.05.2026 в 12:00
В Бурятии в стельку пьяный грабитель не смог вынести из дома награбленное
12.05.2026 в 11:58
В дело о банкротстве «Мегаполиса» вступил прокурор
12.05.2026 в 11:45
В Улан-Удэ у Дворца бракосочетания начали спиливать тополя
12.05.2026 в 11:33
В Улан-Удэ жители Аршана посетовали на частые отключения света
12.05.2026 в 11:25
В Бурятии водители жалуются на состояние трассы «Аршан – Стрелка»
12.05.2026 в 11:01
В Бурятии мотоциклист влетел в иномарку при обгоне
12.05.2026 в 10:50
В Бурятии пьяная девушка попала под колеса иномарки
12.05.2026 в 10:37
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 мая

Читайте также
В Бурятии задержали почти десяток человек, находящихся в розыске
Половина из них числилась в федеральном
12.05.2026 в 12:22
В селе в Бурятии хулиганы испортили смотровую площадку
Неизвестные повредили полы
12.05.2026 в 12:21
В Бурятии директор фирмы не платил юристу зарплату и получил уголовный срок
Мужчина задолжал работнику больше полутора миллионов рублей за год работы
12.05.2026 в 12:00
В Бурятии в стельку пьяный грабитель не смог вынести из дома награбленное
Проснувшись в канаве, он залез в первое попавшееся жилище
12.05.2026 в 11:58
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru