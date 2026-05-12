В Бурятии мотоциклист влетел в иномарку при обгоне

В Бурятии 10 мая случилось несколько аварий с участием мототехники. Так, днем в Кяхтинском районе 59-летний мотоциклист, управлявший «Рэйсером», при обгоне столкнулся с автомобилем «Хендай Солярис».

Мужчина получил травмы и был доставлен в больницу, сообщили в ГАИ республики.

А вечером на «Рэйсере» угодил в ДТП 16-летний подросток – в селе Поселье Иволгинского района. Юноша не справился с управлением, и «железный конь» опрокинулся. Гонщик получил травмы различной степени тяжести, прав у него не было.