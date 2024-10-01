Общество 01.10.2024 в 12:53

Житель Улан-Удэ получил удар ножом, защищая свою дочь от незнакомца

Подозрительный гражданин приставал к 10-летней школьнице
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ получил удар ножом, защищая свою дочь от незнакомца
В Улан-Удэ вступил в силу приговор в отношении мужчины, который на улице ударил ножом другого горожанина. В результате тот получил тяжелое ранение, однако врачи смогли спасти ему жизнь.

Как рассказали в Верховном суде Бурятии, происшествие случилось 10 ноября 2022 года. В тот день 10-летняя девочка возвращалась со школы. Уже недалеко от дома к ней пристал незнакомый мужчина, который стал ее звать. Школьница сразу же позвонила отцу и сообщила об этом. Родитель не на шутку испугался и выбежал навстречу дочери, возле которой увидел обвиняемого. Отец спросил, зачем тот пристает к девочке, однако в ответ незнакомец выхватил нож и сразу же ударил им в живот родителя, после чего скрылся.

Мужчину задержали. Сначала он сознался в преступлении, однако уже на суде заявил, что первоначальные показания дал под давлением, а на самом деле в момент происшествия находился дома. Его алиби подтвердили сразу четыре свидетеля.

Однако Октябрьский райсуд к истории с алиби отнесся критически, расценив это как способ защиты. Посчитав, что вина мужчины полностью доказана следствием, суд приговорил его к 3,5 годам колонии общего режима.

Осужденный, тем временем, продолжал настаивать на своей невиновности, и его адвокат подал апелляционную жалобу. В ней защитник вновь сослался на показания свидетелей, утверждавших, что в момент преступления его клиент был дома. Также адвокат отметил, что его подзащитный ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, положительно характеризуется по месту жительства, а его признательные показания «написаны под диктовку». Учитывая эти обстоятельства, он просил суд вынести оправдательный приговор.

Рассмотрев жалобу и выслушав доводы сторон, Верховный суд отменять приговор не стал.

«Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что вина осужденного доказана, судом первой инстанции приговор вынесен в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Показания свидетелей защиты об алиби осужденного судом отвергнуты, поскольку опровергаются показаниями потерпевшего и очевидца преступления, которые при опознании прямо указали на осужденного как на лицо, совершившее преступление», - сообщили в пресс-службе суда.

В конце сентября приговор вступил в законную силу.

Фото: russianstock.ru
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