Общество 01.10.2024 в 13:27

Ко Дню учителя жители Улан-Удэ потратят в этом году 2700 рублей

В опросе от сервиса Superjob приняли участие родители школьников из Улан-Удэ.
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Текст: Татьяна Жамсуева
Ко Дню учителя жители Улан-Удэ потратят в этом году 2700 рублей

В Улан-Удэ средние расходы на поздравление классного руководителя в этом году составят 2700 руб. Средняя стоимость подарка классному руководителю на День учителя по России составляет 3900 руб. В прошлом году родительские комитеты в среднем тратили 3200 руб..

Родители из Москвы и Санкт-Петербурга потратят на День учителя больше, чем в среднем по стране: 4500 и 3500 руб. соответственно. 

Самые популярные идеи подарков учителю — традиционный букет цветов (60%), подарочные сертификаты (33%), наборы чая, кофе и/или конфет (25%).Только 6% родителей ответили, что в классе, где учатся их дети, не поздравляют классного руководителя с Днем учителя.

День учителя отмечают ежегодно 5 октября. В 2024-м дата выпадает на субботу.

Фото: loon.site

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