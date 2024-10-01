Ко Дню учителя жители Улан-Удэ потратят в этом году 2700 рублей

В Улан-Удэ средние расходы на поздравление классного руководителя в этом году составят 2700 руб. Средняя стоимость подарка классному руководителю на День учителя по России составляет 3900 руб. В прошлом году родительские комитеты в среднем тратили 3200 руб..



Родители из Москвы и Санкт-Петербурга потратят на День учителя больше, чем в среднем по стране: 4500 и 3500 руб. соответственно.

Самые популярные идеи подарков учителю — традиционный букет цветов (60%), подарочные сертификаты (33%), наборы чая, кофе и/или конфет (25%).Только 6% родителей ответили, что в классе, где учатся их дети, не поздравляют классного руководителя с Днем учителя.

День учителя отмечают ежегодно 5 октября. В 2024-м дата выпадает на субботу.



Фото: loon.site