Общество 01.10.2024 в 15:52
Батарейки или аккумуляторы: что выгоднее?
Текст: Иван Иванов
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Электронные устройства стали неотъемлемой частью повседневной жизни современного человека. Фонарики, ТВ-пульты, детские игрушки, фотовспышки, медицинские и измерительные приборы используют дома, на даче, в офисах, в туристических походах. Большинство из них требует питания не от электросети, а от автономного источника энергии – батареи: одноразовой или многократно заряжаемого аккумулятора.
Обычные батарейки: плюсы и минусы
Незаряжаемые мизинчиковые и пальчиковые батарейки просты в применении, не нуждаются в приобретения зарядного устройства, при полной разрядке их быстро меняют на новые. Выпускают несколько типов одноразовых батареек, различающихся по химическому составу. Рассмотрим их подробнее.
Солевые
Щелочные
Щелочные (alkaline) батарейки АА не теряют заряд при долгом хранении – до 5 лет. Они более морозостойкие, чем солевые, имеют герметичный корпус, но и стоят дороже. Такие элементы питания не текут, выдают стабильное напряжение на протяжении всего срока службы, благодаря чему их устанавливают в приборах со средним и высоким уровнем потребления энергии (игрушках на пультах управления, фонариках).
Литиевые
Литиевые батарейки (Li-ion) самые дорогие, но мощные и длительно работающие, сохраняют заряд до 10 лет. Такие элементы питания не боятся высоких нагрузок, могут использоваться в мощных электроприборах и точной электронике.
Незаряжаемые батарейки нельзя назвать безопасными для окружающей среды, при неправильной утилизации они наносят вред природе, степень которого сильно зависит от их химического состава. Самыми вредным будут щелочные.
Аккумуляторы: за и против
Рассмотрим подробнее типы аккумуляторных батарей.
Никель-кадмиевые
Никель-металлгидридные
Батареи с обозначением NiMH не содержат вредных веществ. Аккумуляторы такого типа обладают более высокой емкостью по сравнению с никель-кадмиевыми, что позволяет им работать дольше между зарядками. Стоимость их выше, скорость возобновления заряда медленнее.
Литий-ионные
Li-ion аккумуляторы считаются самыми современными. У них нет «эффекта памяти» – батареи сохраняют свою емкость в процессе использования независимо от уровня зарядки перед установкой. Такие АКБ самые дорогие и требуют дополнительно покупки зарядного устройства.
Подводим итог
Все зависит от мощности, назначения и условий использования устройств, для которых покупают элементы питания. Если приборы потребляют мало энергии или используются редко, например, пульт ДУ или беспроводная клавиатура, то достаточно и обычной батарейки – менять ее придется нечасто. Для постоянно используемых гаджетов, требующих частой замены источников энергии, типа электрических зубных щеток или лазерного уровня, экономически целесообразно приобретение аккумуляторов.
В качестве примера для расчета экономии от покупки аккумуляторов можно рассмотреть геймпад для компьютера. Он питается энергией от двух батареек типа ААА, которые нужно менять каждые 8-10 дней. В год потребуется примерно 80 одноразовых батарей. В гипермаркете Лемана ПРО две алкалиновые батарейки продаются по цене 74 рубля, итого годовые затраты составят 80х74=5920 рублей. Зарядное устройство в комплекте с парой никель-металлгидридных аккумуляторов такого же типоразмера и в том же магазине обойдется в 1424 рублей. Годовая экономия составит 5920-1424=4496 рублей.
Если рассматривать длительный временной отрезок и вести речь о часто используемом приборе, то получается, что использование незаряжаемых источников питания обходится дороже.
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Фото: www.freepik.com
Электронные устройства стали неотъемлемой частью повседневной жизни современного человека. Фонарики, ТВ-пульты, детские игрушки, фотовспышки, медицинские и измерительные приборы используют дома, на даче, в офисах, в туристических походах. Большинство из них требует питания не от электросети, а от автономного источника энергии – батареи: одноразовой или многократно заряжаемого аккумулятора.
Обычные батарейки: плюсы и минусы
Незаряжаемые мизинчиковые и пальчиковые батарейки просты в применении, не нуждаются в приобретения зарядного устройства, при полной разрядке их быстро меняют на новые. Выпускают несколько типов одноразовых батареек, различающихся по химическому составу. Рассмотрим их подробнее.
Солевые
Солевые (Carbon-Zinc) батарейки самые дешевые из представленных на рынке одноразовых источников питания. Их устанавливают в приборах, не требующих постоянного и высокого уровня напряжения (пультах ДУ, будильниках). Такие батареи имеют небольшой вес, быстро разряжаются, плохо работают на холоде. Срок хранения (годности) – от 1 до 3 лет. Если долго не использовать, могут протекать.
Щелочные
Щелочные (alkaline) батарейки АА не теряют заряд при долгом хранении – до 5 лет. Они более морозостойкие, чем солевые, имеют герметичный корпус, но и стоят дороже. Такие элементы питания не текут, выдают стабильное напряжение на протяжении всего срока службы, благодаря чему их устанавливают в приборах со средним и высоким уровнем потребления энергии (игрушках на пультах управления, фонариках).
Литиевые
Литиевые батарейки (Li-ion) самые дорогие, но мощные и длительно работающие, сохраняют заряд до 10 лет. Такие элементы питания не боятся высоких нагрузок, могут использоваться в мощных электроприборах и точной электронике.
Незаряжаемые батарейки нельзя назвать безопасными для окружающей среды, при неправильной утилизации они наносят вред природе, степень которого сильно зависит от их химического состава. Самыми вредным будут щелочные.
Аккумуляторы тоже не безвредны, но 200 щелочных батареек нанесут больше вреда окружающей среде, чема пара таких же АКБ.
Рассмотрим подробнее типы аккумуляторных батарей.
Никель-кадмиевые
Такие АКБ имеют высокую плотность энергии, быстро заряжаются, но обладают «эффектом памяти»: батареи быстро теряют емкость, если перед установкой заряд восстановлен не до конца. NiCd аккумуляторные батарейки могут работать при низких температурах (около -50 °С), причем совершенно не боятся глубокого разряда, и после полной зарядки их эксплуатационные характеристики полностью восстанавливаются. Элементы питания имеют в составе токсичный кадмий, из-за чего небезопасны для природы.
Никель-металлгидридные
Батареи с обозначением NiMH не содержат вредных веществ. Аккумуляторы такого типа обладают более высокой емкостью по сравнению с никель-кадмиевыми, что позволяет им работать дольше между зарядками. Стоимость их выше, скорость возобновления заряда медленнее.
Литий-ионные
Li-ion аккумуляторы считаются самыми современными. У них нет «эффекта памяти» – батареи сохраняют свою емкость в процессе использования независимо от уровня зарядки перед установкой. Такие АКБ самые дорогие и требуют дополнительно покупки зарядного устройства.
Главное преимущество аккумуляторных батарей – многократная зарядка, что в перспективе продолжительного использования дает экономию финансов. Другой важный фактор – аккумуляторы более безопасны для природы, чем одноразовые источники питания, содержащие ртуть или свинец. Но и дорогие АКБ при продолжительном использовании теряют свою емкость, периодически требуют замены.
Подводим итог
Все зависит от мощности, назначения и условий использования устройств, для которых покупают элементы питания. Если приборы потребляют мало энергии или используются редко, например, пульт ДУ или беспроводная клавиатура, то достаточно и обычной батарейки – менять ее придется нечасто. Для постоянно используемых гаджетов, требующих частой замены источников энергии, типа электрических зубных щеток или лазерного уровня, экономически целесообразно приобретение аккумуляторов.
В качестве примера для расчета экономии от покупки аккумуляторов можно рассмотреть геймпад для компьютера. Он питается энергией от двух батареек типа ААА, которые нужно менять каждые 8-10 дней. В год потребуется примерно 80 одноразовых батарей. В гипермаркете Лемана ПРО две алкалиновые батарейки продаются по цене 74 рубля, итого годовые затраты составят 80х74=5920 рублей. Зарядное устройство в комплекте с парой никель-металлгидридных аккумуляторов такого же типоразмера и в том же магазине обойдется в 1424 рублей. Годовая экономия составит 5920-1424=4496 рублей.
Если рассматривать длительный временной отрезок и вести речь о часто используемом приборе, то получается, что использование незаряжаемых источников питания обходится дороже.
Реклама. ООО «ЛЕ МОНЛИД» ИНН 5029069967
Фото: www.freepik.com