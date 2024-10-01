Батарейки или аккумуляторы: что выгоднее?

Солевые (Carbon-Zinc) батарейки самые дешевые из представленных на рынке одноразовых источников питания. Их устанавливают в приборах, не требующих постоянного и высокого уровня напряжения (пультах ДУ, будильниках). Такие батареи имеют небольшой вес, быстро разряжаются, плохо работают на холоде. Срок хранения (годности) – от 1 до 3 лет. Если долго не использовать, могут протекать.





Аккумуляторы тоже не безвредны, но 200 щелочных батареек нанесут больше вреда окружающей среде, чема пара таких же АКБ.





Такие АКБ имеют высокую плотность энергии, быстро заряжаются, но обладают «эффектом памяти»: батареи быстро теряют емкость, если перед установкой заряд восстановлен не до конца. NiCd аккумуляторные батарейки могут работать при низких температурах (около -50 °С), причем совершенно не боятся глубокого разряда, и после полной зарядки их эксплуатационные характеристики полностью восстанавливаются. Элементы питания имеют в составе токсичный кадмий, из-за чего небезопасны для природы.





Главное преимущество аккумуляторных батарей – многократная зарядка, что в перспективе продолжительного использования дает экономию финансов. Другой важный фактор – аккумуляторы более безопасны для природы, чем одноразовые источники питания, содержащие ртуть или свинец. Но и дорогие АКБ при продолжительном использовании теряют свою емкость, периодически требуют замены.



