Многодетная семья в Бурятии: эталон или зона риска

Счастье – понятие довольно относительное. Для одних – это материальные ценности, для других любовь, согласие и теплые отношения в семье, где, конечно же, есть дети. И хорошо, когда их много: именно в таких семьях чаще всего вырастают ответственные, трудолюбивые, отзывчивые, и эмоционально уравновешенные люди.

Евгений и Екатерина Лисины из Северобайкальска воспитывают шестерых детей. Все восемь членов семьи мирно уживаются под одной крышей трехкомнатной квартиры, вместе с любимыми кошкой и собакой. Уверяют, что все это благодаря одному секрету, который кроется в полном взаимопонимании.

- Катя, у вас шестеро… Всегда хотели быть многодетной семьей?

- Нет, многодетными быть не планировали, скажу честно. Трое из детей – родные, а вторая половина детей приемные. Так вышло, что четыре года назад они стали частью нашей семьи. Нашей третьей дочери на тот момент было всего два годика..

- Вы и так были многодетной семьей, но все равно решили взять еще троих?

- Ну, да. В тот момент я занималась общественной воспитательной работой и трудными подростками. Перед самым Новым годом в опеке сказали, что есть трое детей, которым надо найти хорошую семью, так сказать, пристроить их. Но проблема в том, что люди, если и решают взять приемного ребенка, то, как правило, одного и желательно совсем маленького. Поэтому желающих взять сразу троих взрослых детей тогда просто не нашлось. Ну а разделять их было нельзя, они все родные между собой, это было бы дополнительным ударом для их психики. Опека меня уже знала, как общественного воспитателя, занимающегося сложными подростками, поэтому и предложила мне взять их себе. Дело было 30 декабря. Если бы им не удалось найти семью, то после январских праздников дети отправились бы в детдом. Я сама выросла в приюте, знаю, что это такое не по наслышке. Сердце мое, в общем, не выдержало. Так они и оказались у нас. В общем это было совсем не запланировано.

- По сколько лет детям? Дружат между собой?

- Дети очень дружные. Нам в этом плане повезло – все они хорошие у нас. Послушные очень, и я горжусь всеми ими. Самому старшему Кириллу сейчас уже 19 лет, самой младшей Яне – 6 лет, Даше 11 лет, приемным Наде – 14, Саше – 12 и Нине – 6 лет.

- Есть такое выражение, что чужих детей не бывает. Как в вашей семье, можете сказать, что своих всегда любят больше, чем приемных?

- Нет, всех любим одинаково, стараемся не выделять никого. Единственно только, что больше внимания уделяю маленьким, наверное. Но это и понятно – им всего по 6 лет.

- Как ты все успеваешь? У тебя есть хитрость как накормить восьмерых, но при этом не проводить у плиты целый день?

- Хитрости конечно есть. Первая хитрость – это мультиварка, а вторая хлебопечка. Ну, а если серьезно, то на кухне провожу много времени, потому что дети пока готовить не умеют. Пусть немного подрастут. У плиты, бывает, провожу целый день, а когда меня кто-то спрашивает, что я делаю – так и говорю, что стою у вечного огня.

- Помогают ли дети по дому, есть у них определенные обязанности? И насколько легко тебе с ними договориться?

- У каждого из детей есть свои обязанности, иначе одна я бы просто не успела за всеми убирать. Посуда, огород, уборка – все на них. Они все задействованы и трудятся на равных. Посуду моют по очереди и договариваются сами, с собакой гуляют тоже по очереди. Полы моет старшая, потому что у нее лучше всех получается. Саша пылесосит, Даша пыль вытирает. Младшие убирают игрушки и одежду по местам раскладывают.





- Отдыхать вместе очень любим. Каждый год мы выезжаем в отпуск. В 2023 году всей семьей ездили в Оренбург, в этом – во Владивосток. Помимо этого, часто выбираемся на рыбалку. В этом плане мы легкие на подъем. Можем за 10 минут собраться и поехать на Байкал, купив по дороге сосиски, пожарить их на мангале на берегу озера. Всем детям купили велики, муж научил ездить на них, по выходным они выезжают и катаются все вместе на стадионе. Раз в месяц все вместе выбираемся в кафе. Есть у нас в семье и день вкусняшек – это дни зарплаты и аванса, когда мы с мужем им заказываем то, что они хотят – роллы, пиццу или сладости. Когда за окном непогода можем поиграть в настольные игры – «Монополию», «Ферму» или «Кто я».

- Бывает, что на многодетных родителей часто смотрят со смесью любопытства или испуга. На вас окружающие не реагируют в стиле басни Крылова «по улице слона водили..?

- Да, один раз было что-то подобное в Екатеринбурге. Мы все были тогда с рюкзаками, как путешественники. Искали магазин детских товаров, чтобы купить малышам теплые куртки и случайно забрели в элитный ТЦ. Местные охранники просто ходили за нами по пятам. Чем-то их настораживал наш вид, наверное. Было немного неприятно, но это был единичный случай. А так, в основном, все адекватно на нас реагируют. Кто-то искренне восхищается и говорит какие мы молодцы! Некоторые спрашивают: «Все ваши?» – отвечаем «Все наши!»

- Многодетную семью не просто содержать. Есть ли у вас финансовые трудности и как вы их преодолеваете?

- Финансовые трудности конечно есть. Но наш папа хорошо зарабатывает, поэтому нам хватает. Главный добытчик в семье, конечно, он и после работы бывает идет калымить, чтобы заработать как можно больше для семьи. Наши дети все одеты, обуты, еда у нас разнообразная и вкусная – с этим проблем нет. Трудности возникают, когда едем в отпуск, потому что дорога и проживание для восьми человек обходятся в «копеечку». Надеюсь, что когда-нибудь для нас появится поддержка от государства в части возврата денег за билеты или еще что-то. За плацкарт, например, когда поехали во Владивосток, мы отдали 80 тысяч за всех, а вот на самолет бы отдали 250 тысяч. Это для нас большая сумма и неподъемная. На следующий год планируем ехать на Алтай, но теперь попробуем поехать на машинах. Их у нас две. Уверены, что будет намного дешевле. Недавно открыли с мужем свою строительную фирму, которая пока не приносит большого дохода, но мы работаем над этим и стараемся развиваться.

- Как многодетной семье вам оказываются меры поддержки от государства. Вы считаете это реальной финансовой поддержкой?

- В 2018 году мы купили квартиру в ипотеку и воспользовались маткапиталом – вложили его в первоначальный взнос. В этом году нам дали большой земельный участок в собственность под строительство в черте города – будем строиться в Севербайкальске. На приемных детей мне платят по 8700 опекунских и зарплату по 13 тысяч на каждого. Как многодетной семье нам возвращают 25% оплаты садика и 30% ЖКХ. Есть еще много других пособий, но мы их не получаем, потому что превышен допустимый доход. Плюс имеется квартира и машины, хотя они взяты в ипотеку и кредит. Я была бы очень рада, если бы таким большим семьям как наша, со своими детьми или приемными, государство еще больше увеличило поддержку.

- Есть ли у вас какие-то награды от республики как многодетной семье. Например, некоторым вручают ордена и медали за многодетность.

- Наград за многодетность у нас нет, так как я не сама всех детей рожала, трое ведь приемных. Но мы в 2021 году участвовали во Всероссийском конкурсе «Семья года». Сначала прошли республиканский этап. Тогда из Бурятии, в числе шести семей нас отправили во всероссийский этап – в Москву. Там наша семья победила в номинации «Молодая семья». После конкурса о нас даже написали в книге «О семьях победителях».





- По статистике сегодня в одной семье один-два ребенка, реже три.. Как вы умудряетесь жить так дружно несмотря на такое количество детей? Может у вас есть секрет?

- Да какой секрет…Я всегда говорю, что надо быть добрее. Надо понимать, что доброта спасет мир. Мы все относимся друг к другу с пониманием – муж ко мне, я к нему, дети к нам, и мы к детям. А муж у меня вообще святой. Я часто шучу, как он терпит меня и шестерых детей. Вместе мы уже 13 лет и он у меня, правда, золото. Иногда бывает так устану, что хочу просто полежать. Он дает мне отдохнуть и сам занимается детьми, хотя тоже устает на работе, но при этом, прежде всего, думает обо мне, беспокоится, чтобы я не выдохлась. Каждый год в феврале или марте меня отпускает на отдых – два раза ездила уже в Красноярск, была в Оренбурге, в этом году собираюсь в Благовещенск. В это время сам занимается детками. Родительские обязанности мы делим 50/50.

- Многие наверное не понимают, как вам удается справляться с шестью детьми, потому что для большинства шестеро – это просто геройский поступок.. Скажи честно, больше позитива все-таки в вашей жизни или сложностей?

- Однозначно больше позитива. У нас замечательные дети, это самое важное в жизни для многих. С мужем живем в любви и полном взаимопонимании. Ну, бывают трудности, не без этого, мы не святые. Первые полгода мне было очень тяжело, не буду скрывать, но я сумела организовать себя и детей, мы справились. И потом, если все время заострять внимание только на чем-то плохом и бесконечно ворчать, ну конечно, только это вокруг и будет. Я не такая. Мы не такие. Я знаю, что вместе мы, любя, все сможем преодолеть, и пройти любые испытания, потому что мы семья.

- Что по твоему мнению самое главное в воспитании детей?

– В воспитании детей очень важно доверие, чтобы ребенок не боялся поделиться своими проблемами, переживаниями, мечтами. Я для своих детей в первую очередь друг, который всегда поможет и поддержит.

Необходимо учить детей доброте, заботе, любви друг к другу, что мы и делаем с мужем, как родители. Мы показываем им это своим примером. Ведь от этого зависит какими они вырастут и как будут в будущем относиться к своим женам, мужьям, друзьям.

- Почему на твой взгляд сегодня многодетная семья большая редкость и с какими трудностями сталкиваются такие семьи?

- Не думаю, что многодетная семья в наше время редкость. Нас много. Только в моем окружении есть несколько многодетных семей, у которых от трех до пяти детей. Сложности многодетной семьи не в нехватке денег или чего-то материального, а прежде всего в нехватке времени. Порой его катастрофически не хватает. Например, когда у тебя шестеро детей и у каждого в школе и садике родительское собрание, можно элементарно в этом запутаться. А если простынут сразу все – это хождение по врачам и часы в очередях. Бывает иногда тяжело, и, в первую очередь, эта нагрузка ложится именно на женские плечи.

- Есть мнение, что трудно с одним ребенком, а с двумя и более уже проще. По твоему опыту, это так?

- Да, согласна. С одним ребенком бывает не легче, чем с шестью. Но я могу сказать, что чем больше детей, тем легче. Возможно, я уже привыкла, поэтому мне так кажется. Когда детей много, они помогают друг другу с той же домашкой, в решении каких-то вопросов, между ними общение целыми днями. Вечерами мы собираемся уже все вместе и называем это время нашими семейными тусовочками, где можем посмеяться, обсудить что-то или поспорить. Периодически проводим и своеобразные семейные планерки, не без этого.





- Есть ли у вас помощники - бабушки, няни, подруги?

- Помощников особо нет. Есть, конечно, бабушки, и иногда увозим к ним детей, но потом сильно скучаем с мужем, потому нам уже что не хватает этого кипиша и движа.

- Что на твой взгляд самое главное для создания крепкой семьи?

- Доверие, доброта, уважение и любовь. Пожалуй, всё. Ни деньги, ни что другое. Семья – это свой маленький мир или как мы часто говорим – у нас свое «государство».

- Считаешь себя счастливой мамой и женой?

- Безусловно. Я счастливая жена, женщина, мама. Когда-то давным-давно я мечтала о такой семье и о таком муже. Считаю, что мне очень повезло с ним. Спасибо моей свекрови за такое чудесное воспитание своего сына. Всегда ей это говорю и буду говорить. Он очень добрый, любящий, отличный семьянин. Наша семья для него тоже его мир, и ему хорошо с нами, как и нам с ним.

Фото: из личного архива семьи Лисиных