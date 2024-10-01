По Ключевской в Улан-Удэ открыли движение автобусов

В Улан-Удэ открыли движение автобусов по улице Ключевская. Затяжной ремонт дороги наконец подошел к концу.

- Автобусы по маршрутам № 2, 17, 51, 59, 70, 77, 82, 134, 135 будут ходить согласно утвержденным схемам движения в связи с завершающимся ремонтом по ул. Ключевская, - сообщили в Комитете по транспорту.

Ремонт этой дороги ведется уже второй год подряд благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

- В этом году ремонтируют участок от ул. Сахьяновой до «Товаров Бурятии», протяженностью более 1,8 км. Полностью сделать дорогу должны до конца октября, - добавили в мэрии города.

Фото: мэрия города