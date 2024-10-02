Шашлычная в Улан-Удэ нагло подключилось к сетям водоснабжения

В Улан-Удэ в ходе очередной проверки сотрудниками «Водоканала» выявили самовольные точки подключения к сетям предприятия. На этот раз нарушителем оказалось бизнес-кафе «Шашлычный дворик» по ул. Жердева 136 «б».

- Незаконное подключение к сетям водоснабжения и водоотведения обнаружено в октябрьском районе. Наши сотрудники отключили незаконную врезку бизнес-кафе и восстановили работу системы, - рассказали в МУП «Водоканал».

Работа в этом направлении ведется «Водоканалом» на постоянной основе и позволяет выявлять случаи незаконного подключения к коммунальным сетям.

- Несанкционированное подключение гидравлических расчетов, не предусматривая закольцовку линий, нормативную глубину и диаметры трубопроводов, зачастую приводит к возникновению аварийных ситуаций. Нарушителей за это будут ждать штрафные санкции, - напомнили в ведомстве.

Фото: скриншот видео Водоканала