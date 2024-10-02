В Бурятии отремонтируют более 25 км дорог в сторону озера Байкал

Речь идет о подъезде к селу Горячинск и участках региональных дорог в Баргузинском и Прибайкальском районах. Общая протяженность участков составляет более 25 км.

Дорога ведет к Баргузинскому дацану — Цогчен Дугану, который был построен в месте проявления лика богини Янжимы. Ежегодно туда направляется большое количество туристов и паломников. По данным Министерства по развитию транспорта, энергетики дорожного хозяйства Республики Бурятия: ввод объекта запланирован в 2024 г. и обновят 315-325 км автодороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян. Проезжая по нему, туристов привлекают неповторимые горные ландшафты и красочные природные пейзажи. Сейчас дорожники укладывают свежее покрытие из асфальта, а также ведут работы по обустройству автобусных остановок и установке металлических барьерных ограждений. Сдать участок планируется в этом году.

Подъезд к селу Горячинск в Прибайкальском районе, где находится одноименный бальнеологический курорт начнут ремонтировать в 2025 году. В этом – идут работы по разработке проектной документации. Сам курорт известен далеко за пределами Бурятии, здесь часто можно встретить туристов из других регионов России. Минеральная вода и целебная грязь в нем славится своими лечебными свойствами.



«Наша главная задача заключается в том, чтобы сделать дороги безопаснее: в рамках ремонтных работ на дорогах обустраиваются пешеходные переходы, тротуары, модернизируются светофоры, устанавливаются ограждения, искусственные неровности и т.д. Так, благодаря реализации нацпроекта дороги к социально значимым объектам и местам туристического притяжения становится комфортнее для всех участников дорожного движения», - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.





Фото: Номер Один