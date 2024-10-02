Общество 02.10.2024 в 13:39

В Бурятии выбрали лучший аптекарский огород

В БГСХА прошел конкурс «Аптекарский огород-2024»
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Текст: Татьяна Жамсуева
В Бурятии выбрали лучший аптекарский огород

В БГСХА впервые прошел республиканский конкурс по озеленению и благоустройству территорий средних общеобразовательных учреждений Республики Бурятия «Аптекарский огород-2024». На первый этап конкурса было подано 23 заявки.

 - Цель конкурса — познакомить учащихся с лекарственными растениями и их применением, на основе изученных материалов создать проект аптекарского огорода на территории пришкольного участка. Конкурс был запущен в мае, участники в течение всего этого времени занимались озеленением и благоустройством пришкольных участков. Школьники с удовольствием ухаживали за «зелеными жителями» на своих опытных участках, — прокомментировала заведующая кафедрой «Ландшафтный дизайн и экология» агрономического факультета Алима Доржиева.

Лучшим признан проект «Фитокафе «Ароманаслаждение» обучающейся Новоильинского агротехнического лицея Бороздиной Елизаветы. Второе место присудили Вставской Дарье с проектом «Гармония здоровья» в номинации «Терапевтический сад». На третьем месте — Сун-Цо-Жен Вероника, обучающаяся Новобрянской СОШ, с проектом «Грядка скорой помощи».

Фото: пресс-служба БГСХА

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