Ученые Бурятии займутся разработкой новых лекарств на основе местных трав

Лето и начало осени ученые Бурятии потратили на сбор целебных трав, растущих почти по всей нашей республике. На их основе будут разрабатывать современные лекарства широкого спектра действия.

Накануне ученые БГУ провели исследования запасов и сбора дикорастущих лекарственных трав. Сбор проходил с июля по сентябрь на территории Заиграевского, Иволгинского, Джидинского, Тункинского и Баргузинского районов.

- Были заготовлены для дальнейшего изучения растения рода Artemisia L., Phlomis L., Rhaponticum Hill., Abies Miller и др. Собранные растения широко применяются в традиционной восточной медицине из них изготавливают простые лекарственные формы. Ученые БГУ, на основе дикорастущего лекарственного растительного сырья разрабатывают современные лекарственные средства, в том числе в наноформе, с широким спектром фармакологического действия (ранозаживляющего, антибактериального, противоопухолевого, антиоксидантного и т.д., - отметили в БГУ.

Фото: loon.site