В парке города Улан-Удэ будут бесплатно раздавать пушистых питомцев

12 октября в парке «Юбилейный» пройдет благотворительная «Пушистая ярмарка». У жителей столицы есть прекрасная возможность обрести четвероногого друга или просто помочь приюту города.

Благотворительная акция пройдет с 13 до 18 часов. Ее организаторами являются приюты для животных.

В ярмарке участвуют только зарегистрированные животные, поэтому приносить животных без регистрации запрещено. Регистрация здесь.

- Приближаются холода, щенкам и котятам сидеть в клетках совсем непросто. Поэтому поторопитесь выбрать для себя пушистого друга и согреть его человеческим теплом, - комментируют организаторы ярмарки.

Также приюты принимают любую помощь для животных. Горожане могут принести корм, миски, лежанки, другую атрибутику или же просто оказать финансовую помощь.





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Фото: Елена Кокорина