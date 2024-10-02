Зона отдыха исчезает с площади Советов в Улан-Удэ

На площади Советов в Улан-Удэ начали демонтировать сезонную зону отдыха. Как сообщили в мэрии, ночью ремонтно-строительные бригады с помощью спецтехники уже увезли оттуда основные конструкции и цветники. Работы специально проводились в ночное время, чтобы не мешать движению транспорта днем.«Летнюю зону отдыха вновь установят на главной площади города следующим летом. До этого времени она будет хранится на базе Комбината по благоустройству», - уточнили в мэрии.Фото: мэрия Улан-Удэ