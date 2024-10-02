Общество 02.10.2024 в 15:08

Зона отдыха исчезает с площади Советов в Улан-Удэ

Основные конструкции демонтировали ночью, чтобы не мешать движению
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Текст: Андрей Константинов
Зона отдыха исчезает с площади Советов в Улан-Удэ
На площади Советов в Улан-Удэ начали демонтировать сезонную зону отдыха. Как сообщили в мэрии, ночью ремонтно-строительные бригады с помощью спецтехники уже увезли оттуда основные конструкции и цветники. Работы специально проводились в ночное время, чтобы не мешать движению транспорта днем.

«Летнюю зону отдыха вновь установят на главной площади города следующим летом. До этого времени она будет хранится на базе Комбината по благоустройству», - уточнили в мэрии.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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