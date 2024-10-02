В районе Бурятии заложили капсулу времени

Накануне в Хоринском районе Бурятии прошла закладка капсулы времени. Послание своим будущим потомкам написали школьники и учителя Хориинской СОШ №2, которая носит имя лётчика-космонавта СССР и Героя Советского Союза Юрия Гагарина.

Само мероприятие приурочили к 60-летию районной школы. Директор школы Бадарханова Л.Е. поздравила всех участников со значимым событием и подчеркнула, что вскроют капсулу и прочитают письма лишь через 25 лет – в 2049 году. Через них будущему поколению намерены передать знания о жизни людей в современной эпохе.

Организаторами мероприятия выступили Анинский дацан, Верховный суд Бурятии, Хоринский районный суд и Хоринская школа№2, отметили в вайбер-чате «Хоринск-инфо.24/7».

Фото: loon.site