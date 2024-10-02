Общество 02.10.2024 в 16:15

В Бурятии разработали способ получения препарата, защищающий клетки мозга

В состав препарата входят байкальские растения
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Текст: Татьяна Жамсуева
В Бурятии разработали способ получения препарата, защищающий клетки мозга

Это совместная работа ученых из БГСХА и сотрудников Института общей экспериментальной биологии СО РАН. Они разработали способ получения средства, обладающего нейропротективным и метаболическим действиями.

В состав препарата входят культивируемое растительное сырье корней шлемника байкальского, астрагала перепончатого и цветков ромашки аптечной. Все растения произрастают в байкальском регионе. Проведенные учеными исследования подтвердили нейропротективное и метаболические действия, а также незначительное превосходство над аналогами.

— Экстракты из корней шлемника байкальского оказывает нейропротективное действие, что проявляется в защитном эффекте при ишемии мозга. Эфирные масла цветков ромашки оказывают антиокислительное и успокаивающее действие на центральную нервную систему, а также обладает спазмолитическими свойствами. Препарат также обладает противовоспалительными и антиаллергическими характеристиками, усиливает процессы регенерации, — рассказала проректор по научно-исследовательской работе и международным связям Ольга Алтаева.

 
В сентябре 2024 г. получен патент на изобретение, авторами выступила команда учёных академии. Разработка велась в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»

Фото от пресс-службы БГСХА

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