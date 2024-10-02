Общество 02.10.2024 в 17:19

Легочным больным в Бурятии на помощь придет виброаккустический аппарат

Он появился в БСМП
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Текст: Елена Кокорина
Легочным больным в Бурятии на помощь придет виброаккустический аппарат

Больница скорой медицинской помощи в Улан-Удэ обзавелась новым виброакустическим аппаратом. Он помогает пациентам с заболеваниями легких в отделении реанимации и интенсивной терапии №3.

- Аппарат Bark VinroLUNG предназначен для лечения и профилактики заболеваний легких, таких как бронхит, хроническая обструктивная болезнь легких, муковисцидоз, пневмонии и другие. Лечебный механизм улучшает дренаж бронхов, вентиляционно-перфузионные соотношения и маневр «открытия легких». Аппарат легко заменяет технику ручного массажа за счёт воздействия звуковыми волнами определенной частоты, - отметили в БСМП.

Его своевременное применение способствует ранней профилактике развития легочных осложнений, особенно у пациентов, длительно находящихся в постельном режиме, у пациентов с предрасположенностью к легочным заболеваниям или с хронической легочной патологией.

Фото: БСМП

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