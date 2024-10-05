Общество 05.10.2024 в 08:00
БГУ помог сбыться мечте японца
Преподаватель университета рассказал о жизни в Бурятии
Текст: Лариса Ситник
Хироки Мукаи - старший преподаватель японского языка в Бурятском государственном университете имени Доржи Банзарова, мечтавший работать за границей. Уже пятый год он живет в столице Бурятии и преподает японский. О сходстве японцев и россиян, трудностях в изучении языков, своих хобби он рассказал «Номер один».
Осознанный интерес
С доцентом БГУ Хироки Мукаи мы встретились в одной из аудиторий Восточного института БГУ. Хироки - улыбчивый и доброжелательный, а также очень вежливый человек. При встрече и прощании Хироки кланяется, сложив руки так, как в России их складывают при молитве. Для нас это непривычно, для Хироки - норма. В остальном Хироки не отличить от его студентов - он не носит костюмы, а предпочитает удобную одежду и вместительный рюкзак.
Хироки родился в городе Осаке в 1994 году. Вскоре после его рождения семья переехала поближе к Токио, в префектуру Чиба. Хироки мечтал стать космонавтом, а потом футболистом. Немного повзрослев, заинтересовался преподаванием.
После окончания школы он поступил в один из крупнейших вузов Японии - токийский Университет Васэда, где изучал японскую филологию. В Бурятию Хироки приехал в 2018 году по программе обмена.
В Улан-Удэ он проработал два года - до 2020, а затем вернулся на два года в Японию, где отучился в магистратуре. За это время Хироки изучил преподавание японского языка как иностранного. В 2022 Хироки вернулся преподавать в Бурятию.
Помимо нашей республики, Хироки побывал в Хабаровске, Владивостоке, Иркутске и Москве.
На русском языке, к слову, молодой преподаватель говорит довольно неплохо, лишь иногда отвечать на наши вопросы ему помогал коллега, выступавший в роли переводчика.
О трудностях перевода
Хироки говорит, что не очень доволен своим уровнем владения русским языком и намерен совершенствоваться дальше. Один из самых эффективных методов изучения иностранного языка, по мнению Хироки, - просмотр кино и сериалов на изучаемом языке.
- Когда я был студентом, вместе с преподавателем на занятиях мы смотрели сериал «Как я стал русским» (16+). Считаю, это лучший способ изучения - когда смотришь кино, выписываешь незнакомые слова и привыкаешь к речи, - говорит он.
Подобные методы Хироки практикует теперь уже со своими студентами. Он включает короткие сериалы или рекламу на японском языке, а затем объясняет новые слова. Помимо этого, в преподавании Хироки использует и другие собственные идеи и методы, и, конечно же, без учебника тоже никуда.
Студенты, у которых есть «чувство языка», по мнению Хироки, будут легко усваивать новые знания. Некоторым студентам, наоборот, иностранный язык дается с трудом. Им необходимо больше времени для изучения языка. Запоминание занимает много времени, и, когда им нужно говорить на языке с преподавателем, они немного нервничают. Преподаватель, как говорит Хироки, должен быть терпеливым и постоянно мотивировать их, чтобы студенты не бросили изучение.
С появлением в БГУ преподавателя из Японии, в Восточном институте открылся разговорный клуб японского языка. Такие занятия, где все могут пообщаться друг с другом на японском, могут посещать не только студенты Восточного института, но и все учащиеся университета.
Также каждый год в БГУ проходит Неделя японского языка, посвящение в японисты и многие другие мероприятия.
- Прогресс у студентов есть. Думаю, главная сложность для них - это грамматика и иероглифы. Японское письмо очень трудное. У нас есть три вида письма - хирагана, катакана и кандзи. Азбуки хирагана и катакана - это фонетические символы, каждый из которых обозначает отдельный слог, а кандзи - идеограммы, обозначающие понятия. Для меня же в русском языке самое сложное - падежи, спряжение, виды глаголов. Русский и японский сильно отличаются. Японцы часто говорят, что самые сложные иностранные языки для нас - русский, английский и арабский. Грамматика, лексика, алфавит, произношение, ударение - все другое. Трудно запоминать новые слова. Русский язык очень сложный, но мне очень хочется говорить правильно, - признается наш собеседник.
Хироки не оставляет попытки улучшить свой уровень владения русским. Он пробовал читать «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского, но ему трудно давалось творчество русского классика, и дочитать книгу Мукаи не смог. Как он считает, при изучении языка хорошо помогает обычная разговорная практика. Ему также интересен бурятский язык, в планах попробовать изучить его.
Сейчас Хироки смотрит сериалы на русском языке и читает новости в интернете, как федеральные, так и местные.
- Трудностей в общении на русском здесь почти не испытываю, но если мне надо в больницу, прошу кого-то пойти со мной, - отмечает Хироки.
Преподаватель говорит, что ему нравится работать со студентами.
- Они талантливые и жизнерадостные, прилежные. Надеюсь, что им интересно изучать язык. В целом люди в Бурятии добрые, спокойные. Я не вижу большого отличия от японцев. Даже можно сказать, что мы очень похожи. Но россияне, в сравнении с японцами, меньше внимания обращают на мелочи, а объединяет два народа привычка немного опаздывать, - рассуждает наш собеседник о разнице менталитетов.
Студенты под руководством Хироки Мукаи каждый год занимают призовые места на конкурсах Сибири и Дальнего Востока. Например, в соседнем Иркутске проходит межрегиональный конкурс-выступление на японском языке. Недавно студенты Хироки заняли на этом конкурсе все три призовых места.
Преподаватель говорит, что испытывает большую радость, когда благодаря его работе студенты начинают больше интересоваться японским языком и японской культурой, и видит у молодежи прогресс в изучении языка.
«Буду рад, если японский язык поможет добиться успехов»
Хироки живет в Бурятии весь учебный год, а на лето уезжает на родину. Поэтому на Байкал он ездил только зимой. И признается, что долго привыкал к сибирским морозам. Но сейчас уже почти полностью адаптировался к нашему непростому климату.
В свободное время Хироки Мукаи гуляет по городу. Посещал Этнографический музей, Музей истории города на Арбате, Художественный музей, Музей истории Бурятии. Ходил в кинотеатры, смотрел японский анимационный фильм режиссера Макото Синкая «Дитя погоды» (12+). Также Хироки бывал и в оперном театре.
- Мое любимое место в Улан-Удэ - дацан «Ринпоче Багша». Местные традиции мне близки, потому что в Японии исповедуют буддизм и синтоизм, - отмечает Хироки.
Молодому японцу удалось также побывать в Иволгинском дацане и в гостях у семейских в Тарбагатае.
Разнообразие культур Хироки очень удивило, ведь Япония, в отличие от России, - мононациональная страна.
- В Бурятии живут русские и буряты, другие народы. Но они все - россияне. Они все говорят на русском языке, но их культуры отличаются. Это мне очень интересно. Потому что в Японии мало этнических меньшинств. В основном только японцы и иностранцы, - делится Хироки своими впечатлениями.
Наш собеседник говорит, что пока не побывал в Бурятии, думал, что у нас больше зданий и сооружений в восточном стиле.
- И я думал, что буряты и русские живут отдельно. Например, думал, что русские и буряты учатся в разных школах, - с улыбкой говорит иностранец.
Только одно немного огорчает Хироки - то, что «товары ломаются чаще, чем в Японии».
Хироки каждый год продлевает контракт на преподавание японского языка в Улан-Удэ. Он возвращается в наш солнечный город вновь и вновь по одной простой причине - ему очень понравилось у нас.
- С 2018 по 2020 год, когда я здесь работал, мне было интересно. Конечно, много проблем возникало, но коллеги и студенты всегда помогали мне. Поэтому я решил, что если снова буду работать в иностранной стране преподавателем, то вновь приеду в Улан-Удэ, - скромно говорит Хироки.
- Сейчас два моих студента собираются ехать в Японию по программе изучение языка. Одна выпускница едет работать в Японию, сейчас она ждет визу. Я буду очень рад, если мои студенты с помощью японского языка и знания культуры смогут чего-то достигнуть в жизни и добиться успехов, - говорит преподаватель.
Мы поблагодарили скромного и улыбчивого преподавателя японского языка, влюбленного в Бурятию, за нашу встречу. После интервью Хироки взялся за подготовку к занятиям, несмотря на то, что не первый год преподает. Каждая встреча со студентами - с чистого листа. К слову, у него восемь пар в неделю, так что работы хватает.
Фото: из личного архива Хироки Мукаи
Осознанный интерес
С доцентом БГУ Хироки Мукаи мы встретились в одной из аудиторий Восточного института БГУ. Хироки - улыбчивый и доброжелательный, а также очень вежливый человек. При встрече и прощании Хироки кланяется, сложив руки так, как в России их складывают при молитве. Для нас это непривычно, для Хироки - норма. В остальном Хироки не отличить от его студентов - он не носит костюмы, а предпочитает удобную одежду и вместительный рюкзак.
Хироки родился в городе Осаке в 1994 году. Вскоре после его рождения семья переехала поближе к Токио, в префектуру Чиба. Хироки мечтал стать космонавтом, а потом футболистом. Немного повзрослев, заинтересовался преподаванием.
После окончания школы он поступил в один из крупнейших вузов Японии - токийский Университет Васэда, где изучал японскую филологию. В Бурятию Хироки приехал в 2018 году по программе обмена.
- Я мечтал работать в другой стране, очень хотелось побывать и попробовать жить и преподавать японский язык в России. Мне очень интересна Россия. В своем университете я изучал русский язык как второй иностранный. В 2018 году подал заявление в Японо-российский центр молодежных обменов, который организует программы по командированию японцев для преподавания японского языка за границей, выиграл конкурс и приехал сюда в рамках этой программы, - рассказывает Хироки, тщательно подбирая слова и делая небольшие паузы после каждой фразы.
В Улан-Удэ он проработал два года - до 2020, а затем вернулся на два года в Японию, где отучился в магистратуре. За это время Хироки изучил преподавание японского языка как иностранного. В 2022 Хироки вернулся преподавать в Бурятию.
Помимо нашей республики, Хироки побывал в Хабаровске, Владивостоке, Иркутске и Москве.
На русском языке, к слову, молодой преподаватель говорит довольно неплохо, лишь иногда отвечать на наши вопросы ему помогал коллега, выступавший в роли переводчика.
О трудностях перевода
Хироки говорит, что не очень доволен своим уровнем владения русским языком и намерен совершенствоваться дальше. Один из самых эффективных методов изучения иностранного языка, по мнению Хироки, - просмотр кино и сериалов на изучаемом языке.
- Когда я был студентом, вместе с преподавателем на занятиях мы смотрели сериал «Как я стал русским» (16+). Считаю, это лучший способ изучения - когда смотришь кино, выписываешь незнакомые слова и привыкаешь к речи, - говорит он.
Подобные методы Хироки практикует теперь уже со своими студентами. Он включает короткие сериалы или рекламу на японском языке, а затем объясняет новые слова. Помимо этого, в преподавании Хироки использует и другие собственные идеи и методы, и, конечно же, без учебника тоже никуда.
Студенты, у которых есть «чувство языка», по мнению Хироки, будут легко усваивать новые знания. Некоторым студентам, наоборот, иностранный язык дается с трудом. Им необходимо больше времени для изучения языка. Запоминание занимает много времени, и, когда им нужно говорить на языке с преподавателем, они немного нервничают. Преподаватель, как говорит Хироки, должен быть терпеливым и постоянно мотивировать их, чтобы студенты не бросили изучение.
С появлением в БГУ преподавателя из Японии, в Восточном институте открылся разговорный клуб японского языка. Такие занятия, где все могут пообщаться друг с другом на японском, могут посещать не только студенты Восточного института, но и все учащиеся университета.
Также каждый год в БГУ проходит Неделя японского языка, посвящение в японисты и многие другие мероприятия.
- Прогресс у студентов есть. Думаю, главная сложность для них - это грамматика и иероглифы. Японское письмо очень трудное. У нас есть три вида письма - хирагана, катакана и кандзи. Азбуки хирагана и катакана - это фонетические символы, каждый из которых обозначает отдельный слог, а кандзи - идеограммы, обозначающие понятия. Для меня же в русском языке самое сложное - падежи, спряжение, виды глаголов. Русский и японский сильно отличаются. Японцы часто говорят, что самые сложные иностранные языки для нас - русский, английский и арабский. Грамматика, лексика, алфавит, произношение, ударение - все другое. Трудно запоминать новые слова. Русский язык очень сложный, но мне очень хочется говорить правильно, - признается наш собеседник.
Хироки не оставляет попытки улучшить свой уровень владения русским. Он пробовал читать «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского, но ему трудно давалось творчество русского классика, и дочитать книгу Мукаи не смог. Как он считает, при изучении языка хорошо помогает обычная разговорная практика. Ему также интересен бурятский язык, в планах попробовать изучить его.
Сейчас Хироки смотрит сериалы на русском языке и читает новости в интернете, как федеральные, так и местные.
- Трудностей в общении на русском здесь почти не испытываю, но если мне надо в больницу, прошу кого-то пойти со мной, - отмечает Хироки.
Преподаватель говорит, что ему нравится работать со студентами.
- Они талантливые и жизнерадостные, прилежные. Надеюсь, что им интересно изучать язык. В целом люди в Бурятии добрые, спокойные. Я не вижу большого отличия от японцев. Даже можно сказать, что мы очень похожи. Но россияне, в сравнении с японцами, меньше внимания обращают на мелочи, а объединяет два народа привычка немного опаздывать, - рассуждает наш собеседник о разнице менталитетов.
Студенты под руководством Хироки Мукаи каждый год занимают призовые места на конкурсах Сибири и Дальнего Востока. Например, в соседнем Иркутске проходит межрегиональный конкурс-выступление на японском языке. Недавно студенты Хироки заняли на этом конкурсе все три призовых места.
Преподаватель говорит, что испытывает большую радость, когда благодаря его работе студенты начинают больше интересоваться японским языком и японской культурой, и видит у молодежи прогресс в изучении языка.
«Буду рад, если японский язык поможет добиться успехов»
Хироки живет в Бурятии весь учебный год, а на лето уезжает на родину. Поэтому на Байкал он ездил только зимой. И признается, что долго привыкал к сибирским морозам. Но сейчас уже почти полностью адаптировался к нашему непростому климату.
В свободное время Хироки Мукаи гуляет по городу. Посещал Этнографический музей, Музей истории города на Арбате, Художественный музей, Музей истории Бурятии. Ходил в кинотеатры, смотрел японский анимационный фильм режиссера Макото Синкая «Дитя погоды» (12+). Также Хироки бывал и в оперном театре.
- Мое любимое место в Улан-Удэ - дацан «Ринпоче Багша». Местные традиции мне близки, потому что в Японии исповедуют буддизм и синтоизм, - отмечает Хироки.
Молодому японцу удалось также побывать в Иволгинском дацане и в гостях у семейских в Тарбагатае.
Разнообразие культур Хироки очень удивило, ведь Япония, в отличие от России, - мононациональная страна.
- В Бурятии живут русские и буряты, другие народы. Но они все - россияне. Они все говорят на русском языке, но их культуры отличаются. Это мне очень интересно. Потому что в Японии мало этнических меньшинств. В основном только японцы и иностранцы, - делится Хироки своими впечатлениями.
Наш собеседник говорит, что пока не побывал в Бурятии, думал, что у нас больше зданий и сооружений в восточном стиле.
- И я думал, что буряты и русские живут отдельно. Например, думал, что русские и буряты учатся в разных школах, - с улыбкой говорит иностранец.
Только одно немного огорчает Хироки - то, что «товары ломаются чаще, чем в Японии».
Хироки каждый год продлевает контракт на преподавание японского языка в Улан-Удэ. Он возвращается в наш солнечный город вновь и вновь по одной простой причине - ему очень понравилось у нас.
- С 2018 по 2020 год, когда я здесь работал, мне было интересно. Конечно, много проблем возникало, но коллеги и студенты всегда помогали мне. Поэтому я решил, что если снова буду работать в иностранной стране преподавателем, то вновь приеду в Улан-Удэ, - скромно говорит Хироки.
- Сейчас два моих студента собираются ехать в Японию по программе изучение языка. Одна выпускница едет работать в Японию, сейчас она ждет визу. Я буду очень рад, если мои студенты с помощью японского языка и знания культуры смогут чего-то достигнуть в жизни и добиться успехов, - говорит преподаватель.
Мы поблагодарили скромного и улыбчивого преподавателя японского языка, влюбленного в Бурятию, за нашу встречу. После интервью Хироки взялся за подготовку к занятиям, несмотря на то, что не первый год преподает. Каждая встреча со студентами - с чистого листа. К слову, у него восемь пар в неделю, так что работы хватает.
Фото: из личного архива Хироки Мукаи