БГУ помог сбыться мечте японца

- Я мечтал работать в другой стране, очень хотелось побывать и попробовать жить и преподавать японский язык в России. Мне очень интересна Россия. В своем университете я изучал русский язык как второй иностранный. В 2018 году подал заявление в Японо-российский центр молодежных обменов, который организует программы по командированию японцев для преподавания японского языка за границей, выиграл конкурс и приехал сюда в рамках этой программы, - рассказывает Хироки, тщательно подбирая слова и делая небольшие паузы после каждой фразы.





Хироки Мукаи - старший преподаватель японского языка в Бурятском государственном университете имени Доржи Банзарова, мечтавший работать за границей. Уже пятый год он живет в столице Бурятии и преподает японский. О сходстве японцев и россиян, трудностях в изучении языков, своих хобби он рассказал «Номер один».С доцентом БГУ Хироки Мукаи мы встретились в одной из аудиторий Восточного института БГУ. Хироки - улыбчивый и доброжелательный, а также очень вежливый человек. При встрече и прощании Хироки кланяется, сложив руки так, как в России их складывают при молитве. Для нас это непривычно, для Хироки - норма. В остальном Хироки не отличить от его студентов - он не носит костюмы, а предпочитает удобную одежду и вместительный рюкзак.Хироки родился в городе Осаке в 1994 году. Вскоре после его рождения семья переехала поближе к Токио, в префектуру Чиба. Хироки мечтал стать космонавтом, а потом футболистом. Немного повзрослев, заинтересовался преподаванием.После окончания школы он поступил в один из крупнейших вузов Японии - токийский Университет Васэда, где изучал японскую филологию. В Бурятию Хироки приехал в 2018 году по программе обмена.В Улан-Удэ он проработал два года - до 2020, а затем вернулся на два года в Японию, где отучился в магистратуре. За это время Хироки изучил преподавание японского языка как иностранного. В 2022 Хироки вернулся преподавать в Бурятию.Помимо нашей республики, Хироки побывал в Хабаровске, Владивостоке, Иркутске и Москве.На русском языке, к слову, молодой преподаватель говорит довольно неплохо, лишь иногда отвечать на наши вопросы ему помогал коллега, выступавший в роли переводчика.Хироки говорит, что не очень доволен своим уровнем владения русским языком и намерен совершенствоваться дальше. Один из самых эффективных методов изучения иностранного языка, по мнению Хироки, - просмотр кино и сериалов на изучаемом языке.- Когда я был студентом, вместе с преподавателем на занятиях мы смотрели сериал «Как я стал русским» (16+). Считаю, это лучший способ изучения - когда смотришь кино, выписываешь незнакомые слова и привыкаешь к речи, - говорит он.Подобные методы Хироки практикует теперь уже со своими студентами. Он включает короткие сериалы или рекламу на японском языке, а затем объясняет новые слова. Помимо этого, в преподавании Хироки использует и другие собственные идеи и методы, и, конечно же, без учебника тоже никуда.Студенты, у которых есть «чувство языка», по мнению Хироки, будут легко усваивать новые знания. Некоторым студентам, наоборот, иностранный язык дается с трудом. Им необходимо больше времени для изучения языка. Запоминание занимает много времени, и, когда им нужно говорить на языке с преподавателем, они немного нервничают. Преподаватель, как говорит Хироки, должен быть терпеливым и постоянно мотивировать их, чтобы студенты не бросили изучение.С появлением в БГУ преподавателя из Японии, в Восточном институте открылся разговорный клуб японского языка. Такие занятия, где все могут пообщаться друг с другом на японском, могут посещать не только студенты Восточного института, но и все учащиеся университета.Также каждый год в БГУ проходит Неделя японского языка, посвящение в японисты и многие другие мероприятия.- Прогресс у студентов есть. Думаю, главная сложность для них - это грамматика и иероглифы. Японское письмо очень трудное. У нас есть три вида письма - хирагана, катакана и кандзи. Азбуки хирагана и катакана - это фонетические символы, каждый из которых обозначает отдельный слог, а кандзи - идеограммы, обозначающие понятия. Для меня же в русском языке самое сложное - падежи, спряжение, виды глаголов. Русский и японский сильно отличаются. Японцы часто говорят, что самые сложные иностранные языки для нас - русский, английский и арабский. Грамматика, лексика, алфавит, произношение, ударение - все другое. Трудно запоминать новые слова. Русский язык очень сложный, но мне очень хочется говорить правильно, - признается наш собеседник.Хироки не оставляет попытки улучшить свой уровень владения русским. Он пробовал читать «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского, но ему трудно давалось творчество русского классика, и дочитать книгу Мукаи не смог. Как он считает, при изучении языка хорошо помогает обычная разговорная практика. Ему также интересен бурятский язык, в планах попробовать изучить его.Сейчас Хироки смотрит сериалы на русском языке и читает новости в интернете, как федеральные, так и местные.- Трудностей в общении на русском здесь почти не испытываю, но если мне надо в больницу, прошу кого-то пойти со мной, - отмечает Хироки.Преподаватель говорит, что ему нравится работать со студентами.- Они талантливые и жизнерадостные, прилежные. Надеюсь, что им интересно изучать язык. В целом люди в Бурятии добрые, спокойные. Я не вижу большого отличия от японцев. Даже можно сказать, что мы очень похожи. Но россияне, в сравнении с японцами, меньше внимания обращают на мелочи, а объединяет два народа привычка немного опаздывать, - рассуждает наш собеседник о разнице менталитетов.Студенты под руководством Хироки Мукаи каждый год занимают призовые места на конкурсах Сибири и Дальнего Востока. Например, в соседнем Иркутске проходит межрегиональный конкурс-выступление на японском языке. Недавно студенты Хироки заняли на этом конкурсе все три призовых места.Преподаватель говорит, что испытывает большую радость, когда благодаря его работе студенты начинают больше интересоваться японским языком и японской культурой, и видит у молодежи прогресс в изучении языка.Хироки живет в Бурятии весь учебный год, а на лето уезжает на родину. Поэтому на Байкал он ездил только зимой. И признается, что долго привыкал к сибирским морозам. Но сейчас уже почти полностью адаптировался к нашему непростому климату.В свободное время Хироки Мукаи гуляет по городу. Посещал Этнографический музей, Музей истории города на Арбате, Художественный музей, Музей истории Бурятии. Ходил в кинотеатры, смотрел японский анимационный фильм режиссера Макото Синкая «Дитя погоды» (12+). Также Хироки бывал и в оперном театре.- Мое любимое место в Улан-Удэ - дацан «Ринпоче Багша». Местные традиции мне близки, потому что в Японии исповедуют буддизм и синтоизм, - отмечает Хироки.Молодому японцу удалось также побывать в Иволгинском дацане и в гостях у семейских в Тарбагатае.Разнообразие культур Хироки очень удивило, ведь Япония, в отличие от России, - мононациональная страна.- В Бурятии живут русские и буряты, другие народы. Но они все - россияне. Они все говорят на русском языке, но их культуры отличаются. Это мне очень интересно. Потому что в Японии мало этнических меньшинств. В основном только японцы и иностранцы, - делится Хироки своими впечатлениями.Наш собеседник говорит, что пока не побывал в Бурятии, думал, что у нас больше зданий и сооружений в восточном стиле.- И я думал, что буряты и русские живут отдельно. Например, думал, что русские и буряты учатся в разных школах, - с улыбкой говорит иностранец.Только одно немного огорчает Хироки - то, что «товары ломаются чаще, чем в Японии».Хироки каждый год продлевает контракт на преподавание японского языка в Улан-Удэ. Он возвращается в наш солнечный город вновь и вновь по одной простой причине - ему очень понравилось у нас.- С 2018 по 2020 год, когда я здесь работал, мне было интересно. Конечно, много проблем возникало, но коллеги и студенты всегда помогали мне. Поэтому я решил, что если снова буду работать в иностранной стране преподавателем, то вновь приеду в Улан-Удэ, - скромно говорит Хироки.- Сейчас два моих студента собираются ехать в Японию по программе изучение языка. Одна выпускница едет работать в Японию, сейчас она ждет визу. Я буду очень рад, если мои студенты с помощью японского языка и знания культуры смогут чего-то достигнуть в жизни и добиться успехов, - говорит преподаватель.Мы поблагодарили скромного и улыбчивого преподавателя японского языка, влюбленного в Бурятию, за нашу встречу. После интервью Хироки взялся за подготовку к занятиям, несмотря на то, что не первый год преподает. Каждая встреча со студентами - с чистого листа. К слову, у него восемь пар в неделю, так что работы хватает.Фото: из личного архива Хироки Мукаи