«Сначала испугались, что прилетели в деревню»

Республика Эквадор радикально отличается от Бурятии, но, тем не менее, Ирина Эндара, ее муж Пауль Саларас и пятилетняя дочь Амалия решили сменить город Кито на солнечный Улан-Удэ.Эквадор находится на северо-западе Южной Америки. Ее территория занимает сразу обе стороны экватора. Здесь есть как дикие и непроходимые джунгли Амазонии, так и самые протяженные горы Анды. А также прекрасные тихоокеанские пляжи с не тронутыми цивилизацией Галапагосскими островами.По данным Бурятстата, в 2022 году в нашу республику прибыло 2119 иностранцев. В том числе и семья эквадорцев.Можно сказать, что Ирину Эндару потянули в Россию ее корни. Мама ее - русская, а отец - коренной эквадорец. Девушка хорошо говорит на русском. Она окончила факультет психологии Санкт-Петербургского госуниверситета. Нам удалось встретиться с Ириной, чтобы поговорить о ее переезде в Бурятию и о жизни в Эквадоре.- Во-первых, я хотела, чтобы моя дочь Амалия разговаривала на русском языке. Если она не выучит хорошо язык, то не сможет общаться с моей мамой, ее бабушкой. А мама уже позабыла испанский. Я считаю, что если нет общего языка, то не будет крепкой связи. Для меня родной язык - это испанский, но русский - это язык моей мамы. Поэтому он для меня тоже родной. Желание обучить свою дочь русскому языку - это главная причина переезда в Россию.Во-вторых, я сама чувствую связь с Россией. После учебы, когда вернулась в Эквадор, очень скучала по России, она меня словно звала обратно. Я не могла найти себе место, жалела, что не осталась. В течение семи лет вынашивала идею переезда в Россию.В-третьих, из-за того, что в Эквадоре очень опасно. Там всегда мне было тревожно за безопасность семьи. В Эквадоре производится кокаин, сильно развита наркоторговля. Наркокартели контролируют полицию, государство. Недавно были выборы в президенты, и наркокартель убил одного кандидата. Почти все курят марихуану, высокая преступность.В-четвертых, очень сложно устроиться на хорошую работу.- Папа одобрил наше решение, он не хотел, чтобы я оставалась в Эквадоре. Сам он живет в США. Но родители мужа - консервативная семья, поэтому они не могли понять, зачем уезжать, когда тут все есть для жизни. Они отговаривали нас. Когда начался конфликт между Россией и Украиной, они были уверены, что мы не поедем. Позже отправляли им фотографии из Бурятии, и родители подумали, что мы переехали в Китай.- На удивление, мой муж быстро согласился. Он эквадорец, у него нет русских корней. На тот момент он просто не совсем понимал, на что согласился. Ведь это было мое желание, у него идеи переезда, тем более в Россию, не было.- Мы жили в Кито - это столица Эквадора, я там родилась. Росла в обеспеченной семье, училась в частной школе. Все было в достатке, единственное, чего не хватало - внимания от родителей, так как они много работали. Семья мужа еще более обеспеченная. Отец Пауля работает преподавателем и бухгалтером, а мать - домохозяйка.В Эквадоре наглядно можно увидеть социальное неравенство, даже идя по улице в Кито - по внешнему виду понятен уровень жизни человека. При разговоре с человеком можно понять, какую школу он окончил. Здесь такого нет. Расслоение населения по уровню жизни такое, что люди никогда не общаются с гражданами из другого слоя. Как будто параллельные миры. Обеспеченные живут в своих безопасных районах, а бедные проживают в очень опасных местах.У нас с мужем был семейный бизнес. Сначала мы производили натуральные веганские продукты питания, затем открыли вегетарианское кафе. Я очень люблю готовить. Дела шли достаточно хорошо. Помимо этого, проводила сеансы по телесно-ориентированной психотерапии. А муж до семейного бизнеса занимался производством ликера, но бизнес не развился. Там мы работали мало, но получали много. Но перед переездом нам пришлось все распродать.В Кито у нас была большая съемная квартира с двумя гостиными, тремя дополнительными комнатами, большой кухней, двумя туалетами, широким балконом, за которую мы платили всего 25 000 рублей. Продукты в Эквадоре дешевые, но еда в ресторанах дорогая. Здесь наоборот. Вначале мы постоянно ели в кафе и ресторанах, удивляясь ценам. Зарплаты в Кито, конечно, больше, чем здесь. Например, преподаватель в государственной школе получает на российские рубли 300 000 как минимум.- Мне кажется, что сама Вселенная распорядилась с нашим местом жительства. Мы подавали документы по государственной программе по обучению, и нужно было выбрать несколько вариантов. Я, конечно, выбрала Санкт-Петербург, потому что это город моего студенчества. А Пауль попросил выбрать маленький город, он не хотел жить в мегаполисе. Когда я училась на втором курсе СПГУ, мы со студентами приезжали в Иркутск на Байкал. Эта поездка запала мне в душу.Может, поэтому мне в голову пришла мысль про Улан-Удэ. Я знала, что он небольшой, рядом Байкал, и там живут буддисты. И мы его оставили как запасной. Но в последний день подачи документов в посольстве мне пришло предчувствие, что мы поедем именно в Улан-Удэ. И я озвучила это мужу, чему он обрадовался. После восьми месяцев рассмотрения документов мне одобрили Санкт-Петербург, а мужу отказали. Так получилось, что пришло одобрение и мне, и мужу именно из Улан-Удэ. И поэтому мы сюда приехали.- Первый год нам было тяжело. Я часто болела простудными заболеваниями. Иммунитет и гемоглобин снизились. Мы были вегетарианцами, дочь Амалия с рождения не ела мясо. В Эквадоре много фруктов, овощей, бобовых культур. Но здесь этого мало, и нам пришлось перейти на мясо, молочную продукцию. Если там, у себя, мы постоянно ели авокадо на завтрак, пили свежевыжатые соки, то по приезде сюда даже не знали, где и что покупать.Кито - холодный город, поэтому мы привыкли утепляться, но не готовы были к очень сухому климату, особенно зимой, когда в помещениях включают отопление. Из-за сухости страдает носоглотка, кожа и волосы.Когда приземлились, мы сразу почувствовали, что приехали в совсем другой мир: запахи, люди, атмосфера, вещи, местность - все для нас новое. Пока ехали из аэропорта в центр, увидели странные для нас дома, мы никогда такие не встречали ранее, сначала испугались, что прилетели в деревню, я чуть не расплакалась. Но потом поняли, что это все лишь пригород.Муж очень долго удивлялся тому, что люди очень грубые и агрессивные. Для меня было привычно, потому что в Петербурге насмотрелась.По части сервиса мы долго не могли понять, почему люди делают свою работу плохо. В целом отношение к своей работе небрежное. Когда говоришь замечание, начинают еще хуже к тебе относиться. Нам устанавливали интернет, провели провода и оставили, как есть. Почему нельзя сделать более эстетично? Например, когда обращаешься в миграционную службу, никто ничего не знает, постоянно перенаправляют от себя подальше. Очень много бюрократии. Как будто люди не хотят выполнять свою обязанности. Несмотря на трудности, мысли вернуться обратно не возникали.- Если честно, то нет. В первое время дочка сильно скучала по дедушке. Сейчас уже привыкла. Больше всего мы скучаем по еде. Нам не хватает того рациона питания, какой был на родине.- Эквадорцы - это в большинстве метисы, смешанные с испанцами и разными местными племенами. Я прожила в России семь лет и открыла для себя внутри очень много русского, нашла корни. А прожив 18 лет в Эквадоре, не понимала, кто я. Такое ощущение, что метисы живут в таком пространстве, когда у тебя нет корней. Но сейчас уже идет возрождение индейской культуры, в школах начали изучали язык кечуа.Несмотря на то, что испанский - это основной язык страны, на подсознательном уровне есть некая ненависть или отторжение ко всему испанскому. Это, наверное, память предков, проживавших в период колонизации местного населения. В джунглях до сих пор есть закрытые племена, которые могут сразу убить таких, как мы, если попытаемся с ними вступить в контакт. Эти племена нападают на другие племена, которые носят европейскую одежду.Я открыла для себя свои русские корни, индейские истоки, но до испанского еще не дошла.Я - приверженка шаманизма и буддизма. Муж - приверженец вайшнавизма. Когда общалась с местными шаманами в Бурятии, то поняла, что у нас очень много общего. Отличаются ритуалы, но смысл один: поклонение природе, своему роду. У нас очень крепкая связь с духами природы. Тут то же самое.У нас есть четыре основных праздника, связанных с равноденствием и солнцестоянием. Скоро будет праздник осеннего солнцестояния. Это время, когда люди берут от Земли-матери плоды своего труда, но часть урожая нужно обязательно вернуть обратно. Небольшую часть урожая после обряда закапывают в землю. Так же заранее готовится напиток из кукурузы (чича. - Прим. ред.), который ферментируется в земле, и к празднику его открывают и разливают. Кукуруза для нас равноценна золоту.- В первую очередь нравится, что рядом есть Байкал и окружающая рядом природа. Нас радует, что город окружен красивой природой. Такое ощущение, что здесь дикая местность, много леса.Здесь безопасно, люди, несмотря на грубость, все же доброжелательны. Буряты очень любознательны и гостеприимны, от них я не чувствую агрессии. Мне здесь очень комфортно, и ощущение постоянной тревоги прошло. Я не боюсь за дочку, она может сама спокойна играть во дворе. В Эквадоре очень небезопасно, особенно вечером, могут обокрасть, изнасиловать или убить. Дочке здесь нравится. В садик пошла именно здесь, у нее были очень хорошие воспитатели. Сейчас она ходит с большим удовольствием в школу.Нравится, что буряты не утратили свою связь со своими традициями, чтут культуру своих предков. Я считаю, что это очень важно для духовного развития, и возрождение древних традиций спасает мир.- Чтобы обеспечивать тот уровень жизни, который был в Эквадоре, то нам нужен свой бизнес. Я восемь месяцев проработала преподавателем психологии в местном колледже, сейчас уволилась, так как мне нужно больше свободы. На данный момент веду танцы для детей. Сейчас планируем развивать бизнес по производству натуральной косметики с использованием сибирских трав. На данный момент мы на стадии тестирования. Пока планируем остаться в Бурятии, также хотим путешествовать по странам Азии, посмотреть Индию, Испанию, и именно Барселону. Мне интересны места на Земле, где чтят местные традиции.Фото: из личного архива Ирины Эндары