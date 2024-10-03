В Бурятии выбрали лучших учителей

Сегодня в правительстве Бурятии состоялась торжественная церемония чествования победителей конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности.Открывая церемонию, глава Бурятии поздравил педагогов с предстоящим профессиональным праздником и поблагодарил за работу.- Профессия, миссия учителя – самая важная. Кем бы мы дальше ни были, врачом, хлеборобом, машинистом, мы сначала попадаем в руки учителя. Потом уже из ваших рук мы выходим в мир и становимся взрослыми. Вы создаете будущее, будущее человека, будущее страны, будущее мира. Я всех благодарю за работу и хочу пожелать «зажигать» наших деток, чтобы они освещали все вокруг себя. Это все - в ваших руках, - отметил Алексей Цыденов.12 педагогов - победителей федерального конкурса - получили премию в размере 200 тысяч рублей. Еще 14 учителей, ставших победителями республиканского конкурса, – в размере 50 тысяч рублей.Также во время церемонии Алексей Цыденов присвоил почетное звание «Заслуженный учитель Республики Бурятия» победителю всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы» Светлане Раданжаповой.- Моя цель, как учителя родного языка – донести до детей, что родной язык – это не только средство общения, это хранилище традиций, мудрости, истории, а также ключ к пониманию уважительному отношению к другим народам. Донести ценность и значимость своего родного языка, своей истории и культуры, чтобы каждый ребенок чувствовал себя гражданином своей малой и большой Родины, - отметила Светлана Рандажапова.Как сообщил глава республики, следующий такой конкурс пройдет в Бурятии.1. Туяна Мункуева, учитель начальных классов школы №63 Улан-Удэ.2. Эржэн Цыренова, учитель бурятского языка и литературы Барагханской школы.3. Тимур Очиров, учитель английского языка школы №47 Улан-Удэ.4. Баир Гуруев, учитель технологии Кижингинской школы имени Хоца Намсараева».5. Туяна Намдакова, учитель бурятского языка школы №8 Улан-Удэ.6. Тимур Шоноев, учитель истории, обществознания, ОБЖ Сосново-Озерской школы №2».7. Наталья Брянская, учитель русского языка и литературы Онохойской школы №1.8. Эржена Дугарнимаева, учитель математики Сосново-Озерской школы №2.9. Татьяна Очирова, учитель истории и обществознания гимназии №59 Улан-Удэ.10. Саяна Будажапова, учитель бурятского языка школы №8 Улан-Удэ.11. Анна Петрова, учитель русского языка и литературы Усть-Баргузинской школы.12. Наталья Заиграева, учитель математики школы №35 Улан-Удэ.1. Соелма Ешиева, учитель бурятского языка и литературы Шибертуйской школы.2. Елена Захарова, учитель информатики частного образовательного учреждения «РЖД лицей №10».3. Дулма Шойжонова, учитель бурятского языка и литературы Республиканского бурятского национального лицея-интерната №1.4. Наталья Бокова, учитель русского языка и литературы Петропавловской районной гимназии.5. Руслан Зайцев, учитель физкультуры и ОБЖ Бичурской школы №1.6. Жанна Васькина, учитель начальных классов Cпециальной (коррекционной) школы–интерната №62.7. Баярма Ванжилова, учитель бурятского языка и литературы школы №37 Улан-Удэ.8. Марина Чимитдоржиева, учитель русского языка и литературы Бомской школы.9. Юлия Игумнова, учитель русского языка и литературы Турунтаевской школы №1.10. Дарима Рантарова, учитель начальных классов школы №49 Улан-Удэ.11. Маргарита Медведева, учитель физики школы №49 Улан-Удэ.12. Дулма Бадмаева, учитель бурятского языка и литературы Могсохонской школы.13. Наталья Ринчинова, учитель русского языка и литературы школы №63 Улан-Удэ.14. Шойжидма Жигжитова, учитель английского языка Багдаринской эвенкийской школы-интерната.Фото: пресс-служба правительства РБ