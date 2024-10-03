Общество 03.10.2024 в 15:52

В Бурятии выбрали лучших учителей

Их наградили денежными премиями
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии выбрали лучших учителей
Сегодня в правительстве Бурятии состоялась торжественная церемония чествования победителей конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности.

Открывая церемонию, глава Бурятии поздравил педагогов с предстоящим профессиональным праздником и поблагодарил за работу.

- Профессия, миссия учителя – самая важная. Кем бы мы дальше ни были, врачом, хлеборобом, машинистом, мы сначала попадаем в руки учителя. Потом уже из ваших рук мы выходим в мир и становимся взрослыми. Вы создаете будущее, будущее человека, будущее страны, будущее мира. Я всех благодарю за работу и хочу пожелать «зажигать» наших деток, чтобы они освещали все вокруг себя. Это все - в ваших руках, - отметил Алексей Цыденов.

12 педагогов - победителей федерального конкурса - получили премию в размере 200 тысяч рублей. Еще 14 учителей, ставших победителями республиканского конкурса, – в размере 50 тысяч рублей.

Также во время церемонии Алексей Цыденов присвоил почетное звание «Заслуженный учитель Республики Бурятия» победителю всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы» Светлане Раданжаповой.

- Моя цель, как учителя родного языка – донести до детей, что родной язык – это не только средство общения, это хранилище традиций, мудрости, истории, а также ключ к пониманию уважительному отношению к другим народам. Донести ценность и значимость своего родного языка, своей истории и культуры, чтобы каждый ребенок чувствовал себя гражданином своей малой и большой Родины, - отметила Светлана Рандажапова.

Как сообщил глава республики, следующий такой конкурс пройдет в Бурятии.

Победители федерального конкурса:

1. Туяна Мункуева, учитель начальных классов школы №63 Улан-Удэ.

2. Эржэн Цыренова, учитель бурятского языка и литературы Барагханской школы.

3. Тимур Очиров, учитель английского языка школы №47 Улан-Удэ.

4. Баир Гуруев, учитель технологии Кижингинской школы имени Хоца Намсараева».

5. Туяна Намдакова, учитель бурятского языка школы №8 Улан-Удэ.

6. Тимур Шоноев, учитель истории, обществознания, ОБЖ Сосново-Озерской школы №2».

7. Наталья Брянская, учитель русского языка и литературы Онохойской школы №1.

8. Эржена Дугарнимаева, учитель математики Сосново-Озерской школы №2.

9. Татьяна Очирова, учитель истории и обществознания гимназии №59 Улан-Удэ.

10. Саяна Будажапова, учитель бурятского языка школы №8 Улан-Удэ.

11. Анна Петрова, учитель русского языка и литературы Усть-Баргузинской школы.

12. Наталья Заиграева, учитель математики школы №35 Улан-Удэ.

Победители республиканского конкурса:

1. Соелма Ешиева, учитель бурятского языка и литературы Шибертуйской школы.

2. Елена Захарова, учитель информатики частного образовательного учреждения «РЖД лицей №10».

3. Дулма Шойжонова, учитель бурятского языка и литературы Республиканского бурятского национального лицея-интерната №1.

4. Наталья Бокова, учитель русского языка и литературы Петропавловской районной гимназии.

5. Руслан Зайцев, учитель физкультуры и ОБЖ Бичурской школы №1.

6. Жанна Васькина, учитель начальных классов Cпециальной (коррекционной) школы–интерната №62.

7. Баярма Ванжилова, учитель бурятского языка и литературы школы №37 Улан-Удэ.

8. Марина Чимитдоржиева, учитель русского языка и литературы Бомской школы.

9. Юлия Игумнова, учитель русского языка и литературы Турунтаевской школы №1.

10. Дарима Рантарова, учитель начальных классов школы №49 Улан-Удэ.

11. Маргарита Медведева, учитель физики школы №49 Улан-Удэ.

12. Дулма Бадмаева, учитель бурятского языка и литературы Могсохонской школы.

13. Наталья Ринчинова, учитель русского языка и литературы школы №63 Улан-Удэ.

14. Шойжидма Жигжитова, учитель английского языка Багдаринской эвенкийской школы-интерната.

Фото: пресс-служба правительства РБ
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