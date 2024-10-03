Общество 03.10.2024 в 16:07

Число аварийных водителей в Бурятии выросло в два раза

Республика граничит с десяткой самых аварийных регионов России
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Текст: Елена Кокорина
Число аварийных водителей в Бурятии выросло в два раза

Российские эксперты провели исследование и выявили самые аварийные регионы нашей страны. Республика Бурятия не попала в десятку худших, однако далеко от них все же не ушла.

Итак, лидерами по количеству аварийных водителей во втором квартале 2024 года стали Чувашия, Омская область и Татарстан.

- Доля аварийных водителей Чувашии составляет 3,9%, Омской области – 3,8%, Татарстана – 3,7%. В десятку также входят водители Ульяновской (3,6%), Челябинской (3,4%), Воронежской (3,3%), Оренбургской (3,2%), Ярославской, Томской и Новосибирской областей (по 3,1%), - сообщает новостной портал INFORMER.

Между тем, в исследовании отмечается, что больше всего аварийных водителей (1,76%) стало в Бурятии. По сравнению со вторым кварталом 2023 года их количество увеличилось на 40%. Для сравнения эксперты приводят Тульскую область, в которой число аварийных водителей снизилось на 43%.

Фото: loon.site

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