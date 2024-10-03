Общество 03.10.2024 в 16:15
«Я такой отзыв напишу, ты даже на панель не встанешь»
В Новосибирске пассажирка устроила скандал из-за платного ожидания
Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирске водитель такси и пассажирка повздорили из-за платного ожидания. Инцидент произошел утром 2 октября в Академгородке. 37-летняя женщина-водитель вышла на работу в 7 утра.
- Я работаю в такси 5 лет. С хамством, конечно, сталкивалась. Обычно это пьяные мужчины. А тут - женщина, с виду - приличная, ехала в школу. В общем, я приняла заявку в 7.40 и приехала на адрес, нажала кнопку «Ожидание». Бесплатное длится всего лишь две минуты, - рассказала КП-Новосибирск водитель Ольга (имя изменено).
По словам водителя, пассажирка долго выходила. Время бесплатного ожидания закончилось.
- Она увидела это в приложении и возмутилась. Спросила у меня: «Почему 5 рублей за платное ожидание надо платить?». Я ей объяснила, как работает программа, что если бы она вышла раньше, то не пришлось бы платить. Тут пассажирка сказала: «Вы будто ко мне в кошелек залезли, украли», - говорит таксистка. – Я сказала, что если со мной в таком тоне будут говорить, то я не повезу никого никуда. Женщина начала возмущаться: «Нет, я опаздываю на работу, меня не волнует. Я вам оценки плохие поставлю».
Ольга решила отказаться от поездки. Попросила женщину уйти. Далее записала конфликт на видео.
- Выходите, пожалуйста, - просит Ольга.
- Я сейчас сделаю новый заказ и выйду, - отвечает пассажирка.
- Выходите, я вас не повезу.
- Да не поеду я с вами, больно вы мне нужны. Я такую жалобу накатаю, что вы ни в одно такси больше не устроитесь. Даже на панель не встанете! Вот что я вам напишу. Вы запомните меня на всю жизнь.
- Выходите, я уже завершила поездку, вы не мой пассажир.
- Тихо… Молчать! Сейчас я сделаю заказ, у меня даже дешевле получилось, - завершает диалог пассажирка и выходит из такси.
По предварительной информации, пассажирка такси – учитель.
- Если бы женщина выбрала другую интонацию, то у нас бы диалог по-другому сложился. Я все-таки не школьник, а взрослый человек, я не у нее на уроке, - говорит водитель. – Мы с коллегами обсуждали эту ситуацию, мне сказали, что вроде бы эта женщина работает учителем в местной школе. Она часто на такси ездит.
КП-Новосибирск обратились в школу, чтобы найти женщину, но там о ситуации не знают и пообещали выяснить.
Фото: скриншот из видео, предоставленного Ольгой
- Я работаю в такси 5 лет. С хамством, конечно, сталкивалась. Обычно это пьяные мужчины. А тут - женщина, с виду - приличная, ехала в школу. В общем, я приняла заявку в 7.40 и приехала на адрес, нажала кнопку «Ожидание». Бесплатное длится всего лишь две минуты, - рассказала КП-Новосибирск водитель Ольга (имя изменено).
По словам водителя, пассажирка долго выходила. Время бесплатного ожидания закончилось.
- Она увидела это в приложении и возмутилась. Спросила у меня: «Почему 5 рублей за платное ожидание надо платить?». Я ей объяснила, как работает программа, что если бы она вышла раньше, то не пришлось бы платить. Тут пассажирка сказала: «Вы будто ко мне в кошелек залезли, украли», - говорит таксистка. – Я сказала, что если со мной в таком тоне будут говорить, то я не повезу никого никуда. Женщина начала возмущаться: «Нет, я опаздываю на работу, меня не волнует. Я вам оценки плохие поставлю».
Ольга решила отказаться от поездки. Попросила женщину уйти. Далее записала конфликт на видео.
- Выходите, пожалуйста, - просит Ольга.
- Я сейчас сделаю новый заказ и выйду, - отвечает пассажирка.
- Выходите, я вас не повезу.
- Да не поеду я с вами, больно вы мне нужны. Я такую жалобу накатаю, что вы ни в одно такси больше не устроитесь. Даже на панель не встанете! Вот что я вам напишу. Вы запомните меня на всю жизнь.
- Выходите, я уже завершила поездку, вы не мой пассажир.
- Тихо… Молчать! Сейчас я сделаю заказ, у меня даже дешевле получилось, - завершает диалог пассажирка и выходит из такси.
По предварительной информации, пассажирка такси – учитель.
- Если бы женщина выбрала другую интонацию, то у нас бы диалог по-другому сложился. Я все-таки не школьник, а взрослый человек, я не у нее на уроке, - говорит водитель. – Мы с коллегами обсуждали эту ситуацию, мне сказали, что вроде бы эта женщина работает учителем в местной школе. Она часто на такси ездит.
КП-Новосибирск обратились в школу, чтобы найти женщину, но там о ситуации не знают и пообещали выяснить.
Фото: скриншот из видео, предоставленного Ольгой
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