Общество 03.10.2024 в 17:40

В Бурятии успешно справились с масштабным отключением электричества

Энергетики республики провели командно-штабные учения
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии успешно справились с масштабным отключением электричества
Энергетики Бурятии провели командно-штабные учения по отработке аварийной ситуации, связанной с масштабным отключением электричества. По их легенде, на Гусиноозерской ГРЭС в условиях ремонта двух энергоблоков аварийно отключился еще один блок. На вторые сутки из-за сильных порывов ветра происходит обрыв линии электропередачи на подстанциях в Мысовой и Выдрино. В результате без электроснабжения остались более 100 тысяч человек и социально-значимые объекты.

Как сообщили в министерстве транспорта и энергетики Бурятии, в учениях принимали участие Бурятское РДУ, «Бурятэнерго», МЧС, а также крупные потребители. В их ходе проверялось взаимодействие между органами власти и местного самоуправления, отрабатывались практические навыки субъектов энергетики.

«В результате оперативно принятых мер последствия аварийной ситуации были успешно отработаны в предельно допустимые сроки. Специальная комиссия, следившая за ходом тренировки, дала положительную оценку действиям всех участников», - отметили в министерстве.

Актуальность и важность таких учений, особенно в преддверии зимы, подчеркнул министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

«Специалисты отрабатывают практические навыки, совершенствуют порядок и обмен информацией. Повышается эффективность работы и принятие управленческих решений для быстрого реагирования на внештатную ситуацию и предупреждение последствий ЧС», - отметил министр.

Фото: минтранс Бурятии
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