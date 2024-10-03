В Бурятии успешно справились с масштабным отключением электричества

Энергетики Бурятии провели командно-штабные учения по отработке аварийной ситуации, связанной с масштабным отключением электричества. По их легенде, на Гусиноозерской ГРЭС в условиях ремонта двух энергоблоков аварийно отключился еще один блок. На вторые сутки из-за сильных порывов ветра происходит обрыв линии электропередачи на подстанциях в Мысовой и Выдрино. В результате без электроснабжения остались более 100 тысяч человек и социально-значимые объекты.Как сообщили в министерстве транспорта и энергетики Бурятии, в учениях принимали участие Бурятское РДУ, «Бурятэнерго», МЧС, а также крупные потребители. В их ходе проверялось взаимодействие между органами власти и местного самоуправления, отрабатывались практические навыки субъектов энергетики.«В результате оперативно принятых мер последствия аварийной ситуации были успешно отработаны в предельно допустимые сроки. Специальная комиссия, следившая за ходом тренировки, дала положительную оценку действиям всех участников», - отметили в министерстве.Актуальность и важность таких учений, особенно в преддверии зимы, подчеркнул министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.«Специалисты отрабатывают практические навыки, совершенствуют порядок и обмен информацией. Повышается эффективность работы и принятие управленческих решений для быстрого реагирования на внештатную ситуацию и предупреждение последствий ЧС», - отметил министр.Фото: минтранс Бурятии