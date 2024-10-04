Жители районов Бурятии учатся выживать на свою зарплату

Продавцы одного из продуктовых магазинов в Мухоршибирском районе Бурятии неизвестно как выживали на ту зарплату, которую им платил их работодатель. Как выяснилось, оплата труда находилась ниже МРОТа. Чтобы решить проблему, в дело вмешалась районная прокуратура.

- Была проведена проверка соблюдения трудового законодательства в деятельности организации, осуществляющей реализацию мясных продуктов в специализированных магазинах. Выявлено, что с января по март 2024 года работодатель продавцу магазина выплачивал заработную плату ниже установленного минимального размера оплаты труда.

В целях восстановления прав работника прокурор района внес представление, - рассказали в прокуратуре республики.

По результатам рассмотрения представления работникам магазина был произведен перерасчет зарплаты за указанный период на общую сумму более 50 тыс. рублей.

Руководителя привлекли к административной ответственности и оштрафовали.

Фото: Номер один