Общество 04.10.2024 в 17:32
В Бурятии набирает популярность приложение «Госуслуги.Дом»
Им уже пользуются более 18,5 тысячи жителей республики
Текст: Андрей Константинов
Более 18,5 тысячи жителей Бурятии активно пользуются приложением «Госуслуги.Дом», сообщили в пресс-службе правительства республики. Самыми популярными разделами сервиса стали оплата квитанций за жилищно-коммунальные услуги и передача показаний счетчиков. Большим преимуществом приложения является возможность оплатить коммунальные услуги без комиссии.
Кроме того, собственники помещений в многоквартирных домах используют приложение для направления заявок в управляющие компании и орган жилищного надзора, общения в общедомовых чатах.
В приложении «Госуслуги.Дом» также можно ознакомиться с отчетностью управляющих организаций, провести общее онлайн-собрание собственников помещений.
Приложение уже доступно для скачивания пользователям Android и IOS.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Кроме того, собственники помещений в многоквартирных домах используют приложение для направления заявок в управляющие компании и орган жилищного надзора, общения в общедомовых чатах.
В приложении «Госуслуги.Дом» также можно ознакомиться с отчетностью управляющих организаций, провести общее онлайн-собрание собственников помещений.
Приложение уже доступно для скачивания пользователям Android и IOS.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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