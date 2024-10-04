В Бурятии набирает популярность приложение «Госуслуги.Дом»

Более 18,5 тысячи жителей Бурятии активно пользуются приложением «Госуслуги.Дом», сообщили в пресс-службе правительства республики. Самыми популярными разделами сервиса стали оплата квитанций за жилищно-коммунальные услуги и передача показаний счетчиков. Большим преимуществом приложения является возможность оплатить коммунальные услуги без комиссии.Кроме того, собственники помещений в многоквартирных домах используют приложение для направления заявок в управляющие компании и орган жилищного надзора, общения в общедомовых чатах.В приложении «Госуслуги.Дом» также можно ознакомиться с отчетностью управляющих организаций, провести общее онлайн-собрание собственников помещений.Приложение уже доступно для скачивания пользователям Android и IOS.Фото: пресс-служба правительства Бурятии