Общество 04.10.2024 в 17:32

В Бурятии набирает популярность приложение «Госуслуги.Дом»

Им уже пользуются более 18,5 тысячи жителей республики
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии набирает популярность приложение «Госуслуги.Дом»
Более 18,5 тысячи жителей Бурятии активно пользуются приложением «Госуслуги.Дом», сообщили в пресс-службе правительства республики. Самыми популярными разделами сервиса стали оплата квитанций за жилищно-коммунальные услуги и передача показаний счетчиков. Большим преимуществом приложения является возможность оплатить коммунальные услуги без комиссии.

Кроме того, собственники помещений в многоквартирных домах используют приложение для направления заявок в управляющие компании и орган жилищного надзора, общения в общедомовых чатах.

В приложении «Госуслуги.Дом» также можно ознакомиться с отчетностью управляющих организаций, провести общее онлайн-собрание собственников помещений.

Приложение уже доступно для скачивания пользователям Android и IOS.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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